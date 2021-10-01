«На родине ему плюнут в лицо»: Таджикского блогера депортируют из России за имитацию секса на фоне собора в Москве

Блогер Руслан Бобиев из Таджикистана, ныне живущий в Сочи, и его подруга Анастасия Чистова, устроившие эротическую фотосессию на фоне собора Василия Блаженного, получили 10 суток ареста, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". После освобождения его депортируют на родину. В таджикской диаспоре уже заявили, что дома Бобиеву «будет только хуже» и ему «плюнут в лицо», передает Газета.ru.
30 сентября он выложил в Instagram фото с блондинкой в полицейском кителе, которая имитирует оральный секс.
Под снимком блогер написал «Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить». Блогер пообещал также выложить видеозапись с имитацией «секса с полицейской», если подписчики не поскупятся на лайки.
Пошлые фото вызвали возмущение пользователей сетей и призвали правоохранительные органы отреагировать. Телеведущий Владимир Соловьев в эфире на YouTube заявил, что такими поступками блогер делает все, чтобы возбудить ненависть к таджикскому народу.
Вскоре Бобиева и его подругу задержали. На них составили административные протоколы за сопротивление полиции. Выяснилось, что уроженец Таджикистана оказался нелегалом.
Аккаунт Бобиева в Instagram со 100 тыс. подписчиков заблокировали. По информации издания, официального дохода он не имеет, учится в МГУ, а зарабатывал на жизнь пранками, во время которых нападал на людей со спины, устраивал драки в торговых центрах, фудкортах, магазинах и других людных местах. Инциденты записывались на видео, а затем выкладывались в интернет. Благодаря просмотрам блогер монетизировал свои профили в соцсетях, устраивал «гивы» (розыгрыши) по 100 тыс. рублей за подписку на свой аккаунт.
После задержания он извинился и сказал, что больше никогда так делать не будет. На видео из отдела МВД он извинился перед «каждым представителем русского народа» за неподобающие фотографии на фоне храма и одетую в полицейский китель девушку.
«Я сожалею, что сфотографировался с девушкой в полицейской форме, никогда больше не буду такого делать. Просто депортируйте меня отсюда, чтобы я больше не приехал», — сказал Бобиев.
Глава Союза таджикистанцев России Абдулло Давлатов заявил, что соотечественникам стыдно за поведение Бобиева.
«У таких подонков нет ни национальности, ни религии. Абсолютно ничего приемлемого в его поступке нет. Это аморальное, идиотское поведение и оскорбление не только русских, православных россиян», — сказал представитель диаспоры.
По словам Давлатова, в Таджикистане 23-летнему пранкеру «плюнут в лицо, если пустят домой». Глава Союза подчеркнул, что Бобиев унижает таджиков, поскольку в мусульманской культуре даже муж и жена соблюдают дистанцию на людях. Представитель диаспоры добавил, что хотел бы, чтобы блогера наказали по максимуму и именно в России.