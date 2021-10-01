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Число жирных детей в России увеличивается на 9% в год: Голикова назвала это проблемой

3:27:2110/1/2021Фото: Flickr
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По отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%.

Лишний вес у детей - проблема, требующая решения

Проблемы лишнего веса у детей растут вместе с числом его обладателей. Дети становятся все больше, ожирение стало повсеместным бичом как у маленьких детей, так и у подростков.

Число выявленных детей с лишним весом увеличивается на 9% в год, а число подростков с ожирением становится на 7,6 % больше ежегодно.

В 2020 году детское ожирение было зафиксировано 1 318 раз на 100 тысяч человек населения, при этом подростковый лишний вес замечен в 3075 случаях на 100 тысяч человек, что в 2,3 раза больше.

- В течение последних 10 лет среднегодовой темп прироста распространения ожирения составлял у детей почти 9% в год, у подростков - 7,6% в год. По итогам выборочного анкетирования школьников... избыточная масса тела выявлена у 18% опрошенных школьников, ожирение - у 8%, а по отдельным регионам дети с избыточной массой тела в 1-4 классах превышают 30%, - рассказала Татьяна Голикова в ходе заседания совета при правительстве РФ.

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подросткилишний весдетиТатьяна Голикова
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