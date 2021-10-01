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Скончался самый сильный человек России: Владимира Синеглазова убил коронавирус

3:40:2310/1/2021Фото: lipetskmedia.ru
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Силача не стало на 62-м году жизни. Синеглазов развил свои способности до невероятных масштабов.

Самый сильный человек России Владимир Синеглазов  скончался от коронавируса
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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1 октября умер 61-летний Владимир Синеглазов, признанный в 2009 году самым сильным человеком России. Он оказался в больнице от коронавируса. Как сообщает РЕН ТВ, последние дни жизни он находился в коме в реанимации. Выйти из бессознательного состояния он уже не смог.

Днем ранее от коронавируса умерла сестра Синеглазова.

Владимир Синеглазов жил в Ельске. В общей сложности, он установил 26 мировых рекордов, за что был признан самым сильным человеком России. В Европе гимнаста из Липецкой области прозвали Королем Шпагата, передает lipetskmedia.ru.

Все 30 лет спортивной карьеры спортивные снаряды для него делали под заказ – гири весом до 90 кг.

Синеглазов развил свои способности до невероятных масштабов. Например, он становился на шпагат, опираясь на два стула и при этом удерживая на себе другого тяжелоатлета. На протяжении длительного времени ельчанин гастролировал с Театром силы, показывая уникальные трюки.

Но 10 лет назад силача начало подводить здоровье. На фоне постоянных нагрузок у него разрушались суставы ног, из-за чего он отошел от спорта.

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скончалсякоронавируссамый сильныйВладимир Синеглазов
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