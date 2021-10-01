Скончался самый сильный человек России: Владимира Синеглазова убил коронавирус

1 октября умер 61-летний Владимир Синеглазов, признанный в 2009 году самым сильным человеком России. Он оказался в больнице от коронавируса. Как сообщает РЕН ТВ, последние дни жизни он находился в коме в реанимации. Выйти из бессознательного состояния он уже не смог.
Днем ранее от коронавируса умерла сестра Синеглазова.
Владимир Синеглазов жил в Ельске. В общей сложности, он установил 26 мировых рекордов, за что был признан самым сильным человеком России. В Европе гимнаста из Липецкой области прозвали Королем Шпагата, передает lipetskmedia.ru.
Все 30 лет спортивной карьеры спортивные снаряды для него делали под заказ – гири весом до 90 кг.
Синеглазов развил свои способности до невероятных масштабов. Например, он становился на шпагат, опираясь на два стула и при этом удерживая на себе другого тяжелоатлета. На протяжении длительного времени ельчанин гастролировал с Театром силы, показывая уникальные трюки.
Но 10 лет назад силача начало подводить здоровье. На фоне постоянных нагрузок у него разрушались суставы ног, из-за чего он отошел от спорта.