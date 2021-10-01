В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 1 октября сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент страны Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в Батуми, задержан. Об этом стало известно на брифинге, который провел премьер-министр республики.
"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведен в пенитенциарное учреждение", - заявил Гарибашвили.
По его словам, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".
Грузинские правоохранительные органы получили информацию о передвижении Саакашвили с Украины до Грузии.
Но премьер не уточнил, где был задержан экс-президент.
Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. Ему грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.
Ранее в пятницу бывший президент утверждал, что вернется в Грузию вечером 2 октября. И даже демонстрировал скриншот билета. А Гарибашвили предупредил, что ему грозит арест.
"Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье", — подчеркнул премьер, пообещав, что любой, кто решит этому препятствовать, будет привлечен к ответственности, передает 1tv.ge.
На 2 октября в Грузии назначены выборы. Поэтому Саакашвили решил вернуться на родину после восьми лет, проведенных за границей.