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В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение

4:07:4510/1/2021Фото: Vk.com
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Грузинские правоохранители разыскивали бывшего главу республики и отследили его перемещение с Украины на родину.

Михаил Саакашвили
Премьер Грузии сообщил о задержании Саакашвили

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили 1 октября сообщил о задержании Саакашвили. Экс-президент страны Михаил Саакашвили, который утверждал, что находится в Батуми, задержан. Об этом стало известно на брифинге, который провел премьер-министр республики.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведен в пенитенциарное учреждение", - заявил Гарибашвили.

По его словам, "правоохранители провели процедуру задержания на высшем уровне".

Грузинские правоохранительные органы получили информацию о передвижении Саакашвили с Украины до Грузии.
Но премьер не уточнил, где был задержан экс-президент.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. Ему грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.

Ранее в пятницу бывший президент утверждал, что вернется в Грузию вечером 2 октября. И даже демонстрировал скриншот билета. А Гарибашвили предупредил, что ему грозит арест.

"Как только Саакашвили ступит на нашу землю, он будет арестован и заключен в тюрьму в одночасье", — подчеркнул премьер, пообещав, что любой, кто решит этому препятствовать, будет привлечен к ответственности, передает 1tv.ge.

На 2 октября в Грузии назначены выборы. Поэтому Саакашвили решил вернуться на родину после восьми лет, проведенных за границей.

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