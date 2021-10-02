Чучело обезьяны оставили в авто 11 сентября во время обрушения башен-близнецов в Нью Йорке: водитель такси разыскивает семью 20 лет спустя

Эйб Вахсман ищет семью, которую он отвез в безопасное место 11 сентября 2001 года.
11 сентября 2001 года Эйб Ваксман приехал в свой офис в финансовом районе Нью-Йорка. Когда в то утро разразились ужасы террористических атак, Ваксман погрузил незнакомцев в свою машину, чтобы отвезти их в безопасное место.
Ваксман вместе с тремя неизвестными ему мужчинами заметил семью к северу от Бэттери-парка на шоссе Рузвельта, пишет foxnews.com.
Он предложил им подвезти, и пара вместе со своим малышом ворвалась туда.
Прежде чем вернуться в свой дом в Куинсе, он высадил всех своих пассажиров на их запрошенных остановках. Но вскоре он понял, что один остался позади.
«Только когда я вернулся домой и смог взглянуть на то, что произошло, я заметил обезьяну», - сказал Ваксман Fox News.
Двадцать лет спустя и несколько машин с тех пор, чучело обезьяны, оставленное на заднем сидении, было постоянным спутником Ваксмана за рулем. Теперь его дочь, Джессика Ваксман-Селзник, выполняет миссию по воссоединению денег с его или ее законным владельцем - малышом, которому сегодня было бы за двадцать.
«20-я годовщина <террористических атак> заставила меня задуматься об этом больше, чем обычно», - сказал Вахсман-Селзник Fox News. «Я сожалею, что не сделал этого так давно».
Ваксман сказал, что, по его мнению, пара была из другого штата и что они, возможно, останавливались в отеле на улицах с номерами 20 или 30, возможно, в Челси.
«В то время я задавался вопросом, есть ли способ вернуть это владельцу», - сказал он. «У меня были собственные внуки, и мысль о том, что семья и их маленький ребенок приехали бы в Нью-Йорк в увеселительную поездку, чтобы столкнуться с этим, а затем ребенок теряет ее или свою игрушку. Это тронуло мое сердце».
Ваксман сказал Fox News, что пообещал, что, если это когда-либо будет возможно, вернет обезьяну ребенку, который ее потерял.
В тот день, когда Ваксман забрал семью, он ехал на черном внедорожнике Lexus 2001 года выпуска.
Он сказал Fox News, что к тому времени, как семья села в машину, машина была покрыта пеплом. Он сказал, что между пассажирами почти не было разговоров, и семья попросила, чтобы их выпустили по проезду FDR по улицам 20-х годов. Он считает, что оттуда они собирались дойти до отеля пешком.
За «обезьяной 11 сентября», как стали называть игрушку, в течение последних двух десятилетий тщательно ухаживали. Ваксман сказал Fox News, что никогда не думал отказываться от этого.
«Для любого человека, бывшего в районе 11 сентября, есть некоторые вещи, которые остались в памяти и являются неотъемлемой частью опыта», - сказал он. «Я не мог отдать обезьяну кому-либо, кроме владельца».
Вахсман-Селзник сказала Fox News, что ее отец - «большой зефир». «Он был бы вне себя от радости, если бы обезьяна воссоединилась с ее хозяином», - сказала она.