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Когда высаживать луковицы весенних цветов осенью

10:00:1510/1/2021,ЭМИЛИ ХОДЖКИНАФото: pixabay.com
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Тюльпаны следует высаживать с середины до поздней осени.

Гладиолусы следует сажать ранней весной, а луковицы с осенним цветением - к концу лета

Садоводство - это круглогодичное занятие, даже несмотря на то, что идут дождь и более темные вечера. На самом деле, сейчас есть луковицы, которые нужно сажать, и Марк Лейн поговорил с Express.co.uk о том, как избежать гниения.
Приведение сада в порядок сейчас может означать, что следующей весной ваше открытое пространство заполнится потрясающими экспозициями. Осенью в саду проводят ряд работ, включая подготовку почвы и посадку. Тем не менее, посадка в неподходящее время может подвергнуть ваши весенние растения болезням.

Гниль луковиц - это раздражающая проблема, поражающая луковицы, которые становятся слишком влажными в почве, обычно из-за дождя. Однако он может по-разному влиять на растения.

Одна особая гниль, поражающая только тюльпаны, известна как «тюльпановый огонь», а тюльпаны, растущие на ней, известны как «огнеголовки».

Ему подвержены поврежденные луковицы, в результате чего растения становятся коричневыми и сморщенными.

С другой стороны, серая гниль луковиц может поражать нарциссы, ирис, крокусы, лилии и гладиолусы - среди прочего.

Что вы можете сделать, чтобы предотвратить гниение луковиц?

Марк Лейн, садовод BBC, представляющий Gardeners 'World, сказал Express.co.uk: «В идеале луковицы следует высаживать на хорошо дренированной почве».

Если вы беспокоитесь о своей почве, у Марка, недавно разработавшего блестящий совет по уничтожению слизней в вашем саду, есть хитрый совет, который поможет впитать влагу вокруг ваших луковиц.

Он сказал: «Добавление садовой крупы или песка в посадочную яму перед добавлением луковиц поможет им избежать гниения от чрезмерной влажности».

Когда сажать озимые луковицы?

Марк сказал: «Обычно луковицы сажают в период с сентября по декабрь для весенних демонстраций».

Однако точное время может варьироваться от завода к заводу.

Марк сказал: «В идеале нарциссы следует сажать в период с сентября по ноябрь.

«Тюльпаны следует высаживать с середины до поздней осени.

«Это позже, чем у большинства луковиц, но поздняя посадка может помочь уменьшить проблемы с возгоранием тюльпанов».

Крокусы и гиацинты в идеале следует высаживать до конца сентября, согласно RHS.

По данным RHS, тюльпаны лучше всего сажать в ноябре, а лилии, лук и крокосмию - в сентябре и октябре.

Такие гладиолусы следует сажать ранней весной, а луковицы с осенним цветением - к концу лета.

По словам Марка, какие овощи лучше всего сажать в сентябре ?

Марк сказал: «Шпинат - действительно хорошая культура для выращивания в сентябре, потому что требуется всего около шести недель, чтобы действительно достичь размера хорошего шпината.

"А за это время ты можешь отрезать кусочки для салата.

"Это действительно хорошее время для редиса.

«Восточные салаты, такие как пак чой, тоже можно выращивать в сентябре, и они будут видеть вас в зимние месяцы».

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