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Трофимов день: по народным традициям начались медовые девятины. Почему каждому обязательно нужно сделать из воска церковную свечу?

1:00:5610/2/2021Фото: pixabay.com
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В этот праздник обязательно делали одну свечу, которую освящали в церкви, а потом ставили у себя на алтарь.

Улья в погреб ставь, праздник меда празднуй

2 октября в народе отмечается день памяти Трофима и Зосимы - святых, которые пострадали каждый в свое время за веру в Бога.
Трофим Синадский вытерпел мучения, которые нанесли ему язычники и сумел. Нечестивые хотели заставить его предать свою веру, поэтому перенаправили в Синад к жестокому мучителю, но и такой способ не смог повлиять на него. Христианин оставался верным Богу. После многочисленных пыток его казнили.
Зосиму в народе почитали как покровителя пчел. Традиционно на руси отмечалась Пчелиная девятина. У летающих собирателей меда, забирали их соты, чтобы приготовить ульи к зиме. "Улья в погреб ставьте, праздник меда отмечайте", - говорили при этом бортовщики. Пчел также уважали за их воск, который служил материалом из которого изготавливали церковные свечи. Поэтому в этот праздник обязательно делали одну свечу, которую освящали в церкви, а потом ставили у себя на алтарь. А еще раньше считалось, что пчелы жалят только грешников.
Трофимов день заканчивается сбор грибов. Много грибов не соберешь, но наполнить корзину можно. Если давно идут дожди, грибникам следует искать места, обращенные к солнцу.


  • Человек, родившийся второго октября, обретает талисман - камень агат.
  • Листья в этот день опали – пора ставить ульи в пасеки.
  • Если пожадничать и не угостить медом нуждающегося – весь год будет несчастливым.
  • Пчелы леток плотно залепляют – примета, что будет холод и много снега зимой.
  • Дует южный ветер – будет хороший урожай озимых.

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