Как и зачем Бог послал святому Зосиме огромного льва? История мученика и о чем его просят в молитвах

2 октября в православии отмечается день памяти святого Зосимы Пустынника, Покровителя пчел.
Зосима жил в пустыне, и, по легенде мог разговаривать со зверями. Однажды это увидел охотившийся рядом правитель. Тогда он спросил у святого, что он здесь делает и почему не живет в городе, то Зосима ему ответил, что он христианин, а в городе одни язычники. Тогда его подвесили на дерево вниз головой, а на шею накинули большой камень. Солдаты царя смеялись и спрашивали у него, сможет ли он позвать сюда зверей, и если это случится, то они поверят в Бога. Тогда Зосима стал молиться Господу и в этот момент из леса вышел большой лев. Это напугало мучителей, из-за чего они разбежались в разные стороны. Когда они попросили Зосиму, чтобы он отогнал льва, то Лев ушел. Сняв святого с дерева, он уже был мертв.
Раньше святого Зосиму почитали как заступника пчел. Это стало появлением традиции молиться ему 2 октября о том, чтобы пчелы были здоровы и приносили много меда. На праздник принято было ставить ульи в омшаник, а пчеловодам готовиться к долгой зиме.
Преподобному Зосиме молятся при болезнях: существует множество больничных храмов, посвященных ему, что свидетельствует о великой целительной силе его молитв пред Богом. Покровитель пчеловодов, рыбаков.