Можно ли сегодня, 2 октября, убираться и ходить на кладбище, квасить капусту по церковному календарю? Грешно ли работать?

2 октября вспоминают святых мучеников Трофима Синадского и Зосимы Пустынника. В старину отмечали праздник пчеловодов. Также именно Зосиму считали покровителем пчел. Начиная с этого дня, и в течение 9 дней готовили ульи к зиме, собирали остатки меда. Этот период носил название - пчелиные девятины. Утром обязательно натощак ели мед, запивая водой.
В храме святых почитали как мучеников, которые выстояли все пытки, не предав христианской веры. Трофим погиб от пыток во время гонений христиан, вместе со своим другом Савватием они проповедовали и молились, что люди вокруг смогли найти верный путь.
Зосиму смерть настигла в пустыне, где он жил один и скрывался от язычников. Его обнаружил местный правитель, когда охотился. Зосиму подвесили на дерево с камнем на шее. Когда начал молить Бога о спасении, то из леса вышел огромный лев и все мучители разбежались от страха. Когда палачи попросили святого сказать уйти льву, то он так и сделал. Сняв святого с дерева, он уже был мертв.
Этот день - праздник пчеловодов, которые работали на Зосима засучив рукава. Поэтому трудиться в этот день – не запрещено. Крестьяне собирали ульи, готовили пчел к зимовке. А вечером проводили праздник, угощая родственников и знакомых свежим медом. Обязательно молились святому Зосиме, чтобы он сохранил пчелиные семьи и помог собрать много меда.