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Какого числа в октябре отмечают Зачатие честного, славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна? Строжайшие запреты для верующих в этот день

2:30:5910/2/2021Фото: pixabay.com
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Когда святой Захария решил занять свою очередь в качестве священника в храме Иерусалима, он вошел в Святилище, чтобы принести благовония. Зайдя в это место, он увидел ангела Божьего, стоящего справа от жертвенника благовоний.

Пророчество Гавриила исполнилось, и праведная Елизавета родила сына Иоанна, будущего Предтечу и Крестителя Христа

6 октября отмечается Зачатие преподобного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна: Святой Пророк Малахия предсказал, что перед рождением Иисуса Христа родится Его Предтеча и укажет на пришествие Господа. Поэтому евреи, ожидая Спасителя, также ожидали появления Его Предтечи.

В Иудее на земле Палестины проживали праведные родители: священник святой Захария и его жена святая Елизавета, строго соблюдавшие заповеди Божьи. Однако у супругов случилось несчастье: они долго были бездетными, когда наступила старость, то они непрестанно молили Бога подарить им ребенка.

Когда святой Захария решил занять свою очередь в качестве священника в храме Иерусалима, он вошел в Святилище, чтобы принести благовония. Зайдя в это место, он увидел ангела Божьего, стоящего справа от жертвенника благовоний.

Ангел сказал ему, что их молитва услышана, а это значит, что Елизавета родит ребенка, и его нужно назвать Иоанн. Но Захария не сразу поверил словам небесного посланника, и тогда ангел ответил ему, что за его слабую веру он будет молчать пока предсказание не сбудется. Когда захарию нужно было выйти к прихожанам говорить проповедь, то он не смог ничего произнести.

Пророчество Гавриила исполнилось, и праведная Елизавета родила сына Иоанна, будущего Предтечу и Крестителя Христа.

В этот день верующим запрещено сквернословить, желать кому-то зла, завидовать, поскольку все плохое вернется сторицей, жаловаться и считать свои неудачи, иначе они тоже вернется, пить спиртное.

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традициипраздникизапретыприметы день зачатия иоанна крестителя
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