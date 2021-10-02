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Как отвадить ведьм и вурдалаков 3 октября от себя и своего жилища? Народные поверья и приметы

3:00:5410/2/2021Фото: pixabay.com
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Вечером перед праздником, возле крыльца втыкали осиновую веточку. Женщина, во время прочтения заговора, била ею по порогу и земли, бросала горсть зерна.

Также от ведьм и колдунов люди использовали листья крапивы, полынь и ладан

Православная Церковь чтит сегодня память святого великомученика Евстафия, его жены Феопистия и двух их сыновей Агапия и Феописта.

Как только языческий император Траян узнал, что Евстафий до его крещения – стал христианином, он изгнал его с военной должности и сослал вместе с семьей. После чего его разлучили с женой и двумя сыновьями. Когда Траян столкнулся с трудностями в войнах, он призвал опытного и мужественного Евстафия присоединиться к армии, которая всегда с ним побеждала. Однако до этого ему нужно было прийти на языческий праздник и принести жертву. Святой отказался это сделать и тогда его заключили в тюрьму вместе со всеми членами своей семьи и всех подвергли пыткам.

Они погибли один за другим, оставаясь твердыми и непоколебимыми в православной вере и истине Святого Евангелия.

С тех пор на Руси очень почитали святых и назвали этот день Евстафьевы ветры. Этот день связывали с ветром, который дует в эту пору со всех сторон. Ветрам народная метеорология придает большое значение. По их силе и направлению предсказывали погоду на ближайшие дни, а также характере зимы и какой будет урожай.

Вечером перед праздником, возле крыльца втыкали осиновую веточку. Женщина, во время прочтения заговора, била ею по порогу и земли, бросала горсть зерна, приговаривая: «Иди к добрым людям». Так к дому не подходили ведьмы и вурдалаки.

Также от ведьм и колдунов люди использовали листья крапивы, полынь и ладан. Собранное сырье нужно высушить и окурить им помещение, считается, что нечистая сила боится одного запаха этих трав.

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традициипраздникиприметы день святого Евстафия
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