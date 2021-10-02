Магнитная буря 2 октября 2021: как метеопатов продолжает испытывать космическая погода и что делать с бессонницей в бурю?

Плохая космическая погода продолжает бушевать с самого начала октября. После минувшей сильной магнитной бури 1 октября, ее остатки солнечных вспышек окажут серьезное воздействие на Землю 2 октября. В 12 часов ночи по московскому времени, и в 4 утра по Новосибирску пройдет геомагнитная буря силой в три балла. По предварительным прогнозам, она продлится три часа, после чего оставшийся день будет умеренный магнитный фон.
Возмущение магнитного поля нашей планеты вызвано потоком энергетически заряженных частиц, или солнечным ветром, который извергается из обширной корональной дыры, образовавшейся на Солнце.
Штормы оказывают серьезное влияние и мешают работе важных технологий, включая GPS-сигнализацию и спутниковую связь. Также они могут привести к повреждению поверхностных электрических сетей.
Кроме того, под влияние магнитного шторма попадают люди с метеозависимостью. В их числе, как просто чувствительные к погоде, так и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего это метеопаты, у которых проблемы с сердцем, давлением, или есть заболевания нервной системы.
Магнитная буря вызывает в организме человека сильный стресс, и, в зависимости от имеющегося состояния, каждый реагирует по-своему. Но, чаще всего от бурь возникает ряд потенциальных симптомов:
- Головные боли, мигрень.
- Скачки давления.
- Слабость, усталость.
- Нервное напряжение, бессонница, чувство тревоги.
- Проблемы с сосудами, с сердцем.
Метеозависимые просто выбиваются из привычной жизни. Им становится затруднительно работать, от бессонницы может возникать слабость в течение всего дня, а из-за давления постоянный страх за свое состояние. Поэтому следует заранее, готовиться к плохой космической погоде. Людям с хроническими заболеваниями держать рядом с собой назначенные лекарства, стараться не нервничать, проводить такие дни в спокойной обстановке.
Для успокоения нервной системы, следует отказаться от стимуляторов в виде энергетиков, кофе, сигарет, алкоголя. Стараться не переедать, исключить жирное, особенно сочетание жиров с сахаром. Добавить в свой рацион зеленый чай - он придает энергии и благоприятно воздействует на нервную систему. Вечером желательно прогуляться на свежем воздухе, придя домой заварить травяной чай. Ромашка или чабрец - помогут успокоиться.
Как чувствовали себя наши читатели
- Очень хочется не реагировать, быть в тонусе, но, к сожалению, не получается. Как на волнах, то лучше, то хуже.
- Плохой сон и голова тяжелая. Вечером внутренняя дрожь и нервозность.
- Сильная головная боль, усталость.
- Наступает апатия, тяжело передвигаться даже по дому.