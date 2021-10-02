Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Магнитная буря 2 октября 2021: как метеопатов продолжает испытывать космическая погода и что делать с бессонницей в бурю?

10:45:5710/1/2021Фото: pixabay.com
0

Магнитная буря вызывает в организме человека сильный стресс, и, в зависимости от имеющегося состояния, каждый реагирует по-своему. Но, чаще всего от бурь возникает ряд потенциальных симптомов.

Магнитная буря вызывается солнечным ветром, который извергается из обширной корональной дыры, образовавшейся на Солнце

Плохая космическая погода продолжает бушевать с самого начала октября. После минувшей сильной магнитной бури 1 октября, ее остатки солнечных вспышек окажут серьезное воздействие на Землю 2 октября. В 12 часов ночи по московскому времени, и в 4 утра по Новосибирску пройдет геомагнитная буря силой в три балла. По предварительным прогнозам, она продлится три часа, после чего оставшийся день будет умеренный магнитный фон.

Возмущение магнитного поля нашей планеты вызвано потоком энергетически заряженных частиц, или солнечным ветром, который извергается из обширной корональной дыры, образовавшейся на Солнце.

Штормы оказывают серьезное влияние и мешают работе важных технологий, включая GPS-сигнализацию и спутниковую связь. Также они могут привести к повреждению поверхностных электрических сетей.

Кроме того, под влияние магнитного шторма попадают люди с метеозависимостью. В их числе, как просто чувствительные к погоде, так и люди с хроническими заболеваниями. Чаще всего это метеопаты, у которых проблемы с сердцем, давлением, или есть заболевания нервной системы.

Магнитная буря вызывает в организме человека сильный стресс, и, в зависимости от имеющегося состояния, каждый реагирует по-своему. Но, чаще всего от бурь возникает ряд потенциальных симптомов:


  • Головные боли, мигрень.
  • Скачки давления.
  • Слабость, усталость.
  • Нервное напряжение, бессонница, чувство тревоги.
  • Проблемы с сосудами, с сердцем.

Метеозависимые просто выбиваются из привычной жизни. Им становится затруднительно работать, от бессонницы может возникать слабость в течение всего дня, а из-за давления постоянный страх за свое состояние. Поэтому следует заранее, готовиться к плохой космической погоде. Людям с хроническими заболеваниями держать рядом с собой назначенные лекарства, стараться не нервничать, проводить такие дни в спокойной обстановке.

Для успокоения нервной системы, следует отказаться от стимуляторов в виде энергетиков, кофе, сигарет, алкоголя. Стараться не переедать, исключить жирное, особенно сочетание жиров с сахаром. Добавить в свой рацион зеленый чай - он придает энергии и благоприятно воздействует на нервную систему. Вечером желательно прогуляться на свежем воздухе, придя домой заварить травяной чай. Ромашка или чабрец - помогут успокоиться.

Как чувствовали себя наши читатели

- Очень хочется не реагировать, быть в тонусе, но, к сожалению, не получается. Как на волнах, то лучше, то хуже.

- Плохой сон и голова тяжелая. Вечером внутренняя дрожь и нервозность.

- Сильная головная боль, усталость.

- Наступает апатия, тяжело передвигаться даже по дому.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
здоровьемагнитные буриметеозависимостьметеопатыкосмическая погода
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Берегите себя!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Магнитная буря 2 октября 2021: как метеопатов продолжает испытывать космическая погода и что делать с бессонницей в бурю?
10:45:57 10/1/2021
Магнитная буря 2 октября 2021: как метеопатов продолжает испытывать космическая погода и что делать с бессонницей в бурю?
Когда высаживать луковицы весенних цветов осенью
10:00:15 10/1/2021
Когда высаживать луковицы весенних цветов осенью
Комбинация препаратов «Нафамостат» и «Пегасис» делает прорыв в эффективном лечении коронавируса
9:00:15 10/1/2021
Комбинация препаратов «Нафамостат» и «Пегасис» делает прорыв в эффективном лечении коронавируса
Чучело обезьяны оставили в авто 11 сентября во время обрушения башен-близнецов в Нью Йорке: водитель такси разыскивает семью 20 лет спустя
8:00:07 10/1/2021
Чучело обезьяны оставили в авто 11 сентября во время обрушения башен-близнецов в Нью Йорке: водитель такси разыскивает семью 20 лет спустя
Ретроградный Меркурий управляет миром: до 18 октября землян ожидается хаос, забывчивость и недопонимание
7:00:32 10/1/2021
Ретроградный Меркурий управляет миром: до 18 октября землян ожидается хаос, забывчивость и недопонимание
Новый метод тестирования определяет по дыханию антиген коронавируса менее чем за 3 минуты
6:00:24 10/1/2021
Новый метод тестирования определяет по дыханию антиген коронавируса менее чем за 3 минуты
Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину
5:30:16 10/1/2021
Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
4:07:45 10/1/2021
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам
4:00:03 10/1/2021
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам
Во Франции жутким маньяком оказался полицейский: О своих жертвах он рассказал в предсмертной записке
3:54:49 10/1/2021
Во Франции жутким маньяком оказался полицейский: О своих жертвах он рассказал в предсмертной записке