Календарь магнитных бурь на октябрь 2021: Даты опасных дней и 3 совета для метеопатов

Магнитные бури не прекращают настигать нашу планету каждый месяц. Их частота в осенние месяцы поражает. Почти весь сентябрь геомагнитный фон Земли находился на “красном” уровне. Не исключение и октябрь, который уже с первых дней попал под влияние солнечных вспышек.
- Первая мощная буря в 5 баллов до сих пор которая настигла планету 1 октября продолжает действовать, но уже с силой в три балла.
- Следующая прогнозируется 4 и 5 октября — ее мощность достигнет 4 балла, которая будет бушевать до конца 5 октября.
- Также по прогнозам, неблагоприятный магнитный фон ожидается 10 октября с мощностью в 4 балла.
- Самая длительная геомагнитная буря ожидается 18 октября — четыре дня, до 21 октября, плохая космическая погода будет воздействовать на Землю. Прогнозы показывают, что сила бури достигнет отметок в четыре балла, но волнения могут быть выше, что станет известно ближе к этой дате.
Ученые, изучающие космическую погоду, сообщают, что поскольку мы используем все больше и больше электронных устройств, мы становимся все более уязвимыми к вспышкам на Солнце. Наша восприимчивость к их воздействию со временем резко возрастает. Это сказывается не только на технологиях, но и на самочувствии людей. С каждым годом, метеозависимых становится больше. В дни, когда магнитный фон находится в высоких показателях, люди становятся более раздражительны, апатичны. Состояние людей с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, может резко ухудшиться. Некоторые метеопаты испытывают головную боль, скачки давления и учащенный пульс. Это обусловлено стрессом, который вызывает в организме резкое ухудшение космической погоды. Стресс создает внутреннюю тревогу и состояние напряженности, от чего человек может ощутить симптомы простудных заболеваний.
Три совета как справиться с влиянием магнитных бурь метеопатам
1) Важно следить за своим здоровьем и иметь под рукой необходимые лекарства;
2) пересмотрите рацион в сторону здорового питания: исключите жирную, соленую, острую пищу, алкоголь; пейте больше воды, высыпайтесь, гуляйте на свежем воздухе.
3) Спокойное и радостное состояние поможет пережить этот период. Если тревога не отпускает – хорошо помогаю травяные чаи. Они снижают напряжение и успокаивают организм.