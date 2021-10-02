Самые лучшие даты по лунному календарю для различных работ на огороде и доме в октябре 2021 года: а также зимних заготовок

Луна довольно серьезно оказывает влияние на наше здоровье, на события в жизни, поэтому важно следить за ритмами Луны. В лунном календаре даны общие закономерности. Поэтому следите за фазами, и вы сможете почувствовать лунные ритмы, и каждый сможет дополнить лунный календарь для себя.
Что касается ухода за домом, то лучшее время обычно соответствует Убывающей Луне, в данном случае дни между 1 и 12 и между 29 и 31. Внутри них 8-й день особенно рекомендуется проводить глубокую очистку, что соответствует переходу Убывающей Луне.
При этом соответствующие Растущей Луне, наиболее благоприятны для домашних дел и для внесения изменений в мебель или расстановку вещей. В январе он идет с 14 по 27.
Благоприятные дни месяца, которые можно посвятить огороду, будут дни на Убывающей Луне в Деве.
Однако есть еще несколько дней, особенно благоприятных для полива и обрезки: 3 и 4, 12 и 13 числа. При этом не рекомендуется поливать сад или проводить обрезку в дни 10, 11, 19, 20 и 21 чисел.
Для тех, у кого в саду или огороде есть фрукты и овощи, лучшими днями для посева и посадки плодовых растений будут числах соответствующие Растущей Луне. Лунные дни в Козероге особенно хороши для ухода за корнеплодами, а в Рыбах – для листовых овощей.
А вот заготовки лучше всего делать на убывающую Луну. Особенно благоприятны лунные дни в Весах и Близнецах.