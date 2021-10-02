Душевные картинки с Международный день социального педагога 2 октября: для каждого учителя индивидуально и нежно

Безграничного терпенья,
Самых добрых всегда дней,
А в работе — вдохновенья,
Чтобы наставлять детей.
Больше Вам удач, везенья,
Только правильных дорог,
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!
Социальный педагог
Иногда бывает строг,
Но добра его душа,
Да и сам он хоть куда!
Руку помощи протянет,
Упрекать ни в чём не станет,
Скажет нужные слова,
Будет искренним всегда.
Он научит, он наставит,
На хороший путь направит.
Без него мы пропадем,
В омут темный упадем.
Проживет пусть сотню лет
Этот важный человек!
Вы социальный педагог,
Работа ваша непростая,
Но в деле вы своем знаток!
Проблема вмиг уйдет любая!
Желаю, чтобы вы всегда
Счастливо, ярко улыбались
И без особого труда
Всех целей в жизни добивались!
Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru