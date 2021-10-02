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Душевные картинки с Международный день социального педагога 2 октября: для каждого учителя индивидуально и нежно

12:15:5810/2/2021Фото: fresh-cards.ru
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Международный день социального педагога посвящён новой, но очень востребованной современной профессии.

Международный день социального педагога

Безграничного терпенья,
Самых добрых всегда дней,
А в работе — вдохновенья,
Чтобы наставлять детей.

Больше Вам удач, везенья,
Только правильных дорог,
Принимайте поздравленья,
Социальный педагог!

Международный день социального педагога

Социальный педагог
Иногда бывает строг,
Но добра его душа,
Да и сам он хоть куда!

Руку помощи протянет,
Упрекать ни в чём не станет,
Скажет нужные слова,
Будет искренним всегда.

Он научит, он наставит,
На хороший путь направит.
Без него мы пропадем,
В омут темный упадем.

Проживет пусть сотню лет
Этот важный человек!

Международный день социального педагога

Вы социальный педагог,
Работа ваша непростая,
Но в деле вы своем знаток!
Проблема вмиг уйдет любая!

Желаю, чтобы вы всегда
Счастливо, ярко улыбались
И без особого труда
Всех целей в жизни добивались!

Источник: pozdravok.ru, fresh-cards.ru

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