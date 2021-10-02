Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам

В первые три года своего служения Мухаммад распространял вероучение ислам среди своих родственников или знакомых. Согласно исламским верованиям, четвертый год проповеди Мухаммеда, около 613 года, Бог приказал ему обнародовать свою проповедь этой веры. Самые первые учения Мухаммеда были настойчивы в единстве Бога, осуждении многобожия, верой в страшный суд и его воздаяние, а также общественной справедливостью.
Поэтому правящие племена Мекки воспринимали Мухаммеда как опасного противника иудаизма и бедуинского многобожия в Ятрибе. Влиятельные торговцы в Мекке пытались убедить Мухаммеда отказаться от своих проповедей, предложив ему войти во внутренний круг торговцев и выгодный брак. Однако Мухаммад отклонил оба предложения.
Хиджра — миграция Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину, в 622 году н. э. Согласно легенде, жители Мекки, встревоженные отъездом, замышляли убийство Мухаммеда. В июне 622 года, когда его предупредили о заговоре, Мухаммад ускользнул из Мекки со своим спутником Абу Бакром.
Ночь Хиджры – это период, когда каждый верующий должен покаяться и уделить время для общения со Всевышним. Согласно правилам, человек должен провести праздник, совершая добрые дела. Кроме этого, 3 октября обычно проводят в мечети, читая Коран.
В праздник категорически запрещено пить алкоголь, добавлять в еду чеснок, а также устраивать гулянья. Поскольку период должен быть занять только покаянием и общением с Аллахом.