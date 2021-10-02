Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам

7:00:1210/2/2021Фото: pixabay.com
0

В праздник категорически запрещено пить алкоголь, добавлять в еду чеснок, а также устраивать гулянья. Поскольку период должен быть занять только покаянием и общением с Аллахом.

Ночь Хиджры – это период, когда каждый верующий должен покаяться и уделить время для общения со Всевышним

В первые три года своего служения Мухаммад распространял вероучение ислам среди своих родственников или знакомых. Согласно исламским верованиям, четвертый год проповеди Мухаммеда, около 613 года, Бог приказал ему обнародовать свою проповедь этой веры. Самые первые учения Мухаммеда были настойчивы в единстве Бога, осуждении многобожия, верой в страшный суд и его воздаяние, а также общественной справедливостью.

Поэтому правящие племена Мекки воспринимали Мухаммеда как опасного противника иудаизма и бедуинского многобожия в Ятрибе. Влиятельные торговцы в Мекке пытались убедить Мухаммеда отказаться от своих проповедей, предложив ему войти во внутренний круг торговцев и выгодный брак. Однако Мухаммад отклонил оба предложения.

Хиджра — миграция Мухаммеда и его последователей из Мекки в Медину, в 622 году н. э. Согласно легенде, жители Мекки, встревоженные отъездом, замышляли убийство Мухаммеда. В июне 622 года, когда его предупредили о заговоре, Мухаммад ускользнул из Мекки со своим спутником Абу Бакром.

Ночь Хиджры – это период, когда каждый верующий должен покаяться и уделить время для общения со Всевышним. Согласно правилам, человек должен провести праздник, совершая добрые дела. Кроме этого, 3 октября обычно проводят в мечети, читая Коран.

В праздник категорически запрещено пить алкоголь, добавлять в еду чеснок, а также устраивать гулянья. Поскольку период должен быть занять только покаянием и общением с Аллахом.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
традициипраздникизапретыночь Хиджры
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Следуете правилам?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам
7:00:12 10/2/2021
Что принято делать 3 октября в Ночь Хиджры всем мусульманам
В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с заправщиком: Прокуратура усмотрела халатность
6:40:27 10/2/2021
В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с заправщиком: Прокуратура усмотрела халатность
Умер актер Руслан Дулич из сериала «Тайны следствия»: Он был антипрививочником и погиб от коронавируса
6:20:15 10/2/2021
Умер актер Руслан Дулич из сериала «Тайны следствия»: Он был антипрививочником и погиб от коронавируса
СКР Новосибирска начал проверку после избиения 8-летнего мальчика прямо в школе: У ребенка сломан позвоночник
5:53:37 10/2/2021
СКР Новосибирска начал проверку после избиения 8-летнего мальчика прямо в школе: У ребенка сломан позвоночник
На Камчатке пропал российский альпинист при восхождении на Ключевскую сопку
5:44:47 10/2/2021
На Камчатке пропал российский альпинист при восхождении на Ключевскую сопку
БердскВ Бердске объявили о росте числа зараженных коронавирусом: 162 больных и 7 новых случаев за сутки на 2 октября
5:18:05 10/2/2021
В Бердске объявили о росте числа зараженных коронавирусом: 162 больных и 7 новых случаев за сутки на 2 октября
Самые лучшие даты по лунному календарю для различных работ на огороде и доме в октябре 2021 года: а также зимних заготовок
5:00:48 10/2/2021
Самые лучшие даты по лунному календарю для различных работ на огороде и доме в октябре 2021 года: а также зимних заготовок
Украину разделят между собой соседние страны: Прогноз сделал экс-депутат Рады
4:59:43 10/2/2021
Украину разделят между собой соседние страны: Прогноз сделал экс-депутат Рады
Пассажирский поезд Адлер-Томск столкнулся с КамАЗом под Пензой: Вагоны и локомотив сошли с рельсов
4:44:00 10/2/2021
Пассажирский поезд Адлер-Томск столкнулся с КамАЗом под Пензой: Вагоны и локомотив сошли с рельсов
Выплату компенсаций по советским вкладам заморозили до 2025 года: У России нет на это 50 трлн рублей
4:07:46 10/2/2021
Выплату компенсаций по советским вкладам заморозили до 2025 года: У России нет на это 50 трлн рублей