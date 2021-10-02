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2 октября - День профтехобразования: славные открытки и сердечные слова всех выпускникам и педагогам

1:15:4610/2/2021Фото: pexels.com
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День профтехобразования отмечают ежегодно, начиная с 1940 года, когда Советский Союз официально начал заботится о наличии государственных трудовых резервах.

День профтехобразования

Профтехобразование! Сегодня – этот день,
Когда учиться никому не лень!
Грызть гранит науки, чтоб специалистом стать!
С этим днем сегодня вас будем поздравлять!
Да будет свет в туннеле тьмы!
Пусть ваши знания будут важны!
Пусть ваше дело вам легко дается!
Пусть ваша душа сегодня улыбнется!

***

Поговорим сегодня о людях, о тех,
Кто учился или учится в «профтех»,
Об их успехах напишем балладу,
Пусть станет им это наградой!
Поздравляем с праздником абсолютно всех,
Кто своим трудом несет в народы успех,
Пусть ваш успех идет по кругу,
И знайте, мы нужны друг другу!

День профтехобразования

С Днем профессионально-технического образования!
Друзья! Мы ценим ваши старания!
Пусть верным спутником вам будет успех!
С праздником вас ребята, всех!
С улыбкой листайте жизни страницы!
Пусть будет вам, чем в жизни гордиться!
Знайте цену своего труда!
И цените своей жизни золотые года!

***

Нелегок, так сказать, ваш трудовой путь,
Вам некогда бывает, даже отдохнуть,
Так пусть же ваши труды будут на «пять»!
И от своей работы никогда не уставать!
С Днем профессионально-технического образования!
Да, да! Именно вас мы поздравляем!
Без вас не найдут цели наши старания!
Учиться у вас всему мы желаем!

Источник: pozdravkin.com

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