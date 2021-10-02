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Что принято делать на Введение во храм Пресвятой Богородицы 4 декабря: Особые традиции верующих

9:00:4610/2/2021Фото: pixabay.com
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По преданию, ее встретил первосвященник Захария. Он отвел Ее в Святая Святых – место, где таинственным образом присутствовал Сам Бог, место, в которое никто никогда не мог войти, кроме высокого священника, заходившего туда только раз в год и не без жертвенной крови.

На праздник принято молится Святой Богородице и обязательно посещать Храм, где проходят торжественные службы в честь этого значимого события

Введение Пресвятой Богородицы в храм символизирует чудесный образец нашего вхождения в Царство Небесное.

Когда праведные Иоаким и Анна привели Святую Деву в храм, они принесли Господу самый чистый дар.

Так и мы должны, чтобы войти в Царство Небесное, быть абсолютно чистыми, потому что Сам Господь сказал, что ничто нечистое не может войти в Царство Божье. Но мы можем очиститься от своих грехов и всякой духовной нечистоты только через таинство покаяния, через исповедь и причастие.

Перед входом в храм, родители Богородицы облачили Ее в царский наряд, украсили и отправили вместе со служанками, несущими зажженные свечи. Перед храмом трехлетняя Мария преодолела 15 высоких ступеней, чтобы войти в храм.

По преданию, ее встретил первосвященник Захария. Он отвел Ее в Святая Святых – место, где таинственным образом присутствовал Сам Бог, место, в которое никто никогда не мог войти, кроме высокого священника, заходившего туда только раз в год и не без жертвенной крови.

Праздник Входа Пресвятой Девы Марии в храм – это особое событие для всех верующих христиан, потому что Пресвятая Дева, поднимаясь по ступеням Иерусалимского храма, предвещает не только Свою будущую жизнь, но и предсказывает причастность человечества крестному пути Христа и Его Воскресению.

На праздник принято молится Святой Богородице и обязательно посещать Храм, где проходят торжественные службы в честь этого значимого события.

Стоит отметить, что на Руси праздник относили к женским, «бабьим» праздникам, как и день Покрова Богородицы, мучениц Екатерины и Варвары, а также Параскевы Пятницы. На Введение, если было достаточно снега, начинали кататься на санях. Открывали «сезон» молодожены, обвенчанные церковью.

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традициипраздники" Позовитевведение Девы Марии в Храм Господень
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