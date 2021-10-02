Чудесные картинки на День уролога: и забавные поздравления в профессиональный праздник уникальных врачей 2 октября

С Днем уролога! Вам дарим свое мы внимание!
Пусть пациенты выполняют ваши указания!
Беспрекословно! Чтоб с ними у вас проблем не возникало!
Ну, и больных, чтоб тоже было мало!
Чтоб здоровых было больше, в разы!
Пусть не будет в душе вашей грозы!
Солнечных дней на работе, и дома!
Пусть вам будет знакома сладкая жизни истома!
***
Уролог! Сегодня праздник твой!
Так вот, хотим тебе сказать, наш дорогой,
О том, что врач ты важный и полезный,
Выбор твоей профессии – железный!
Удачи тебе в рабочей карьере,
Чтоб главврачом ты стал скорее,
Уважения себе прибавил, и зарплаты,
И чтоб доход был больше, чем затраты!
С Днем уролога, дружище! Поздравляю, обнимаю!
Высоких доходов за твои труды желаю!
Чтоб никогда, ни в чем, не знал ты нужды!
И помнил, что такие доктора – важны!
Пусть удача живет в твоем сердце!
Пусть жизнь будет мёдом, а не горьким перцем!
В этот праздник пожелаю тебе побольше улыбаться!
Ну, а на работе, желаю постараться!
***
Уролог, ты – гений! От Бога ты врач!
Бывает, болит, что хоть плачь!
Но ты всегда вовремя на помощь приходишь!
Чётко, быстро, точно, проблему ты находишь!
Тут же рецепт, и дельный совет!
Боль была, а вот уже её и нет!
Благодаря тебе! Ас ты в своем деле!
Даришь радость в душе, и здоровье в теле!
***
Источник: fresh-cards.ru, pozdravkin.com