Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября

Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.
С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.
Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!
С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!
Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!
Спасибо всем учителям. Терпения и здоровья вам! На свете нет людей мудрей. Желаю много светлых дней, Чтоб каждый счастье приносил, И чтоб не убавлялось сил. Пусть радость вам приносит труд, А дети встречи с вами ждут.
Источник: pozdravok.ru