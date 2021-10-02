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Чудесные картинки для учителей на Всемирный день учителя 3 октября

12:45:2110/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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С 1965 по 1993 год День учителя в России отмечался в первое воскресенье октября. С 1994 года его празднование перенесено на 5 октября.

Всемирный день учителя

Обучаться может каждый,
Обучать — вот это дар!
Тут уметь ведь очень важно
Искру превратить в пожар.

С Днем учителя всемирным!
Этот день по праву ваш.
Вам здоровья, счастья, мира,
Поощрения за стаж.

Чаще слышать благодарность,
Быть с детишками в ладах.
Чтоб мечты у вас сбывались,
Чтоб задор не гас в глазах!

Всемирный день учителя

С Днем учителя Вас поздравляем
И желаем мы Вам долгих лет.
Помним, ценим Ваш труд, уважаем.
Мира, счастья, здоровья, побед!

Пусть сбывается всё, как по нотам,
И поменьше пусть будет невзгод.
Пусть в приятных проходит заботах
Каждый-каждый учебный ваш год!

Всемирный день учителя

Спасибо всем учителям. Терпения и здоровья вам! На свете нет людей мудрей. Желаю много светлых дней, Чтоб каждый счастье приносил, И чтоб не убавлялось сил. Пусть радость вам приносит труд, А дети встречи с вами ждут.

Источник: pozdravok.ru

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