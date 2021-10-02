Учитель сняла на видео играющих на детской горке диких медведицу и медвежонка

Учитель из Северной Каролины заснял, как мать-медведица и ее детеныш играют на детской площадке в школе, где она работает. Хотя она говорит, что видит это впервые, она думает, что медведи уже бывали на детской площадке раньше, пишет foxnews.com.
Бетси Стокслагер Эмри рассказала об инциденте, произошедшем в начале этого месяца в начальной школе Исаака Диксона. Она засняла, как медведи играют на оборудовании (из безопасного места), и разместила на своей странице в Facebook.
В посте она написала: «Это сделало мой день лучше».
На видео видно, как два медведя карабкаются по детской площадке и спускаются с горок. В какой-то момент медведица ждет у основания горки медвежонка и, кажется, обнимает его, когда тот достигает дна.
Эмри говорит, что никогда раньше не видела медведей на детской площадке, но «похоже, это медведи не в первый раз».
По ее словам, медведи «довольно часто» подходят к школьным территориям, и что ученики должны соблюдать меры безопасности, когда появляются животные.
«Мы входим в режим блокировки по периметру - что просто означает - на улице нет студентов или сотрудников, запираем двери», - объяснила она. «Никаких перерывов и обедов на улице, пока мы находимся взаперти по периметру. У нас был один второй день в школе в этом году, так что дети быстро успевают ».
По ее словам, «студенты - профессионалы, знающие, что делать и как обращаться с нашими протоколами безопасности».
Эмри объяснил, что, хотя в этом году ученики вернулись в школу на полный рабочий день, большую часть предыдущего года они провели за дистанционным обучением. Это, вероятно, привело к тому, что медведям стало удобнее на игровой площадке.
«Я думаю, что на протяжении большей части 2020/21 учебного года, а затем и летом, находясь вдали от кампуса, (медведи) определенно были в выигрыше», - сказала она.