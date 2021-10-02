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Как обнаружить скрытые камеры в отелях и квартирах на время отпуска: показало вирусное видео в TikTok

3:10:5010/2/2021Фото: pxfuel.com
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Хотя подавляющее большинство отелей и домов для отпуска безопасны, иногда всплывает история о гостях, которые обнаруживают, что их тайно сняли на скрытые камеры.

отель
Когда чувствуешь себя в безопасности, отдыхать легче


Вирусное видео в TikTok показывает, как обнаруживать скрытые устройства

Когда чувствуешь себя в безопасности, отдыхать легче, пишет foxnews.com.

Хотя подавляющее большинство отелей и домов для отпуска безопасны, иногда всплывает история о гостях, которые обнаруживают, что их тайно сняли на скрытые камеры. К счастью, недавнее вирусное видео показывает людям, как определять возможные записывающие устройства.

Видео было загружено в TikTok Маркусом Хатчинсом под псевдонимом Malwaretech. С прошлой недели он собрал более 15 миллионов просмотров.

Совет на самом деле довольно прост.
@malwaretech Reply to @safarijackza How to find hidden cameras in AirBnBs #safety #travel ♬ original sound - Marcus Hutchins



Первый шаг, согласно видео, - это осмотреть комнату на предмет каких-либо устройств, которые были размещены в местах, где они могли бы что-то записать. В видео используется пример дымового извещателя, установленного прямо над кроватью. Будильник также можно было направить на кровать.

Следующим шагом будет физическая проверка устройств на наличие камер. На видео несколько объектов в комнате были оснащены крошечными шпионскими камерами, чтобы показать, насколько маленькими могут быть эти предметы. В какой-то момент кадры показывают, что скрытая камера была помещена в блок розетки USB.

Камеры можно обнаружить, просто посветив на устройство светом. Линза камеры будет отражать синий цвет, например, если поместить ее прямо под фонариком. Также можно использовать свет, чтобы выявить камеры, скрытые за зеркальными краями (например, перед будильником или даже, возможно, двустороннее зеркало).

Другой способ, которым кто-то, находящийся в комнате, может найти скрытые камеры, - это поиск ИК-датчиков на устройствах, которые могут показать, что в устройстве есть камера с ночным видением. Гости также могут приобрести устройства обнаружения RF (радиочастоты), чтобы улавливать любые сигналы, которые устройства могут транслировать.
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