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Предсказания Нострадамуса на 2022 год: чем станет год для России и мира – самое важное

11:01:2210/2/2021,Анна ФилатоваФото: pixabay.com
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В 2022 году, следуя пророчествам оракула, произойдет серьезный вооруженный конфликт, в котором примут участие масса стран.

Самые знаковые предсказания Нострадамуса на 2022 год.

Самые знаковые предсказания Нострадамуса на 2022 год.

Предсказания Нострадамуса у людей всегда вызывали огромный интерес. Так повелось, что люди прислушиваются к его предсказаниям и верят в них. Многие предсказания оракула сбылись еще при его жизни.

Ученые, которые занимаются изучением жизни великого философа, заявляют, что его пророчества расписаны на 2240 лет. Все предсказания Нострадамуса были зашифрованы в небольшие стихи, там скрыты те события, какие уже свершились или должны свершиться.

Великий трепет внушают записи Нострадамуса на 2022 год, ведь именно это время, по мнению оракула, и будет временем глобальных перемен. Привычные устои жизни современного человека пошатнутся, будет внедрен новый порядок, ранее неизвестный людям. Разрушение прежнего уклада жизни и приведет человечество к «концу света».

Современные ученые считают, что так называемый конец света - это не что иное, как начало нового времени.

По предсказаниям Нострадамуса, природа бросит вызов человеку — произойдет ряд необратимых процессов, таких как цунами, извержения вулканов, наводнения и пожары.

Оракул отметил в своих записях и страшные вирусы, от губительных болезней люди будут умирать. По мнению философа, именно создание бактериологического оружия и спровоцировало появления страшного вируса.

В 2022 году, следуя пророчествам оракула, произойдет серьезный вооруженный конфликт, в котором примут участие масса стран. Нострадамус отметил, что во временном отрезке в период с 2022 по 2041 это будет последнее время в мировой истории, когда возможен серьезный вооруженный конфликт между несколькими странами. Столкновение произойдет из-за мусульман, которые начнут военные действия. Но войну удастся погасить с вмешательством Франции.

Относительно оптимистичны предсказания оракула относительно России. В России атмосфера будет стабильная и спокойная, возможно образование нового союза во главе со страной. Россия будет наблюдать со стороны за конфликтом Китая и США.

Предсказания оракула сильно зашифрованы, их пытаются понять исследователи многих стран.

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