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Комбинация препаратов «Нафамостат» и «Пегасис» делает прорыв в эффективном лечении коронавируса

9:00:1510/1/2021Фото: pxfuel.com
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По состоянию на 29 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 232 миллионов случаев заражения коронавирусом.

шприц, вакцина
Комбинация препаратов показала многообещающие результаты при лечении коронавирусных инфекций
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Ученые сделали серьезный прорыв в борьбе с коронавирусом, открыв комбинацию чудесных лекарств, которые «эффективно подавляют инфекцию».

Комбинация препаратов нафамостат и Пегасис (IFNα) показала многообещающие результаты при лечении коронавирусных инфекций. На сегодняшний день во всем мире введено более шести миллиардов вакцин, но в некоторых частях земного шара по-прежнему отсутствует доступ к эффективным методам лечения и лекарствам. По мнению исследователей из Норвежского университета науки и технологий (NTNU), комбинация легкодоступных лекарств может помочь в борьбе с пандемией, пишет express.co.uk.

Профессор Денис Кайнов с кафедры клинической и молекулярной медицины НТНУ (IKOM) сказал: «Эта комбинация эффективно подавляет инфекцию».

Нафамостат в настоящее время используется в некоторых методах лечения от COVID-19 и проходит обширные испытания в Японии.

А Пегасис (IFNα) уже используется для борьбы с гепатитом С, вирусом, который может инфицировать печень.

Магнар Бьорас, профессор кафедры клинической и молекулярной медицины, сказал: «Оба препарата атакуют фактор в наших клетках, называемый TMPRSS2, который играет решающую роль в репликации вируса».

Пока что препараты протестированы только на хомяках и клеточных культурах.

Хотя это не означает, что те же результаты могут быть воспроизведены на людях, исследователи считают, что это хороший знак.

И тесты пока что показали, что для борьбы с Covid необходимы лишь небольшие дозы комбинированных препаратов.

Александр Яневский, научный сотрудник отделения клинической и молекулярной медицины, сказал: «Комбинированные низкие дозы препаратов могут иметь несколько клинических преимуществ, включая меньшее количество побочных эффектов и улучшение результатов для пациентов».

Исследователи считают, что комбинация потенциально может спасти жизни и облегчить жизнь инфицированным пациентам.

И хорошая новость заключается в том, что нафамостат - довольно дешевый препарат, хотя Пегасис (IFNα) имеет более высокую цену.

Результаты исследования были опубликованы в рецензируемом журнале « Вирусы» , издаваемом Междисциплинарным институтом цифровых публикаций (MDPI).

Исследователи писали: «SARS-CoV-2 и его варианты, позволяющие избежать вакцинации и иммунитета, продолжают представлять серьезную угрозу общественному здоровью из-за нехватки эффективных, быстро применяемых и широко доступных методов лечения.

«Здесь мы решаем эти проблемы, комбинируя Pegasys (IFNα) и нафамостат для эффективного подавления инфекции SARS-CoV-2 в культуре клеток и у хомяков».

В исследовании также отмечалось: «Комбинированные низкие дозы лекарств могут иметь несколько клинических преимуществ, включая меньшее количество побочных эффектов и улучшение результатов лечения пациентов.

«Таким образом, наше исследование может предоставить упреждающее решение для текущей пандемии и потенциальных будущих вспышек коронавируса, которые по-прежнему срочно необходимы во многих частях мира».

По состоянию на 29 сентября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) подтвердила более 232 миллионов случаев заражения коронавирусом.

Во всем мире также умерло более 4,76 миллиона человек.

Тем не менее, существует обеспокоенность по поводу количества незарегистрированных инфекций Covid.

В некоторых частях земного шара причина смерти пациента также может неточно отражать статус пациента.

Здесь, в Великобритании, по состоянию на 28 сентября более 48,79 миллиона человек уже получили первую дозу вакцины Covid и более 44,83 миллиона человек получили вторую дозу.

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