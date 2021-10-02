Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину

5:30:1610/1/2021Фото: pixabay.com
0

Важно, чтобы родители детей школьного возраста и ученики не передавали вирус более уязвимым бабушкам и дедушкам, не распознавая простые симптомы простуды как возможную инфекцию COVID

женщина, ребенок
Последние данные показывают, что пандемия снова растет
Сюжет: Третья волна коронавируса
Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарю

Календарь прививок и вакцинации на октябрь 2021: лучшие и худшие дни по лунному календарюЧетвертая волна коронавируса началась в Новосибирской области, заявил вирусолог Сергей НетесовЕщё 797 новости

Случаи коронавируса неуклонно растут.Последние данные показывают, что пандемия снова растет.

По оценкам престижного исследования Zoe Covid, проведенного британским эпидемиологом профессором Тимом Спектором, значение R для Великобритании составляет около 1,1 . Это говорит о том, что в среднем на каждого инфицированного человека болезнь распространяется на другого человека. Благодаря успешной программе вакцинации рост числа случаев Covid не отражается на количестве пациентов, госпитализированных в больницу. Однако профессор Спектор предупредил о «зимнем кризисе», если люди бросят осторожность, пишет express.co.uk.

«Хотя большинство случаев заболевания все еще происходит в молодом возрасте, мы видим, что инфекции передаются по лестнице поколений», - предупредил профессор Спектор.

«Важно, чтобы родители детей школьного возраста и ученики не передавали вирус более уязвимым бабушкам и дедушкам, не распознавая простые симптомы простуды как возможную инфекцию COVID», - добавил профессор.

В настоящее время профессор Спектор призывает правительство обновить официальный список симптомов Covid.

Zoe Research показывает, что к «наиболее распространенным» симптомам Covid у людей, прошедших полную вакцинацию, относятся:

Насморк
Головная боль
Чихание
Больное горло
Потеря обоняния (аносмия).

Между тем у непривитых людей могут появиться те же симптомы, к которым добавляется высокая температура и постоянный кашель.

Людям, испытывающим любой из этих симптомов, настоятельно рекомендуется оставаться дома и пройти тест на свободный боковой поток.

По мнению экспертов Covid Symptom Study, положительный результат с большой вероятностью будет правдой, но отрицательный результат «недостаточно надежен».

Если симптомы не исчезнут, вам советуют заказать ПЦР-тест, чтобы быть наиболее безопасным.

«Это критическое время, и небольшая осторожность может иметь решающее значение для предотвращения зимнего кризиса для больниц», - добавил профессор Спектор.

Последние данные правительства показывают, что 246 426 человек дали положительный результат на Covid за последнюю неделю.

Это на 11,3 процента больше, чем на предыдущей неделе, но, к счастью, количество госпитализаций и смертей постоянно снижается.

К сожалению, люди по-прежнему ежедневно гибнут из-за коронавируса.

За последнюю неделю пресловутый вирус унес жизни 904 человек, а 5 173 человека были госпитализированы за последние семь дней.

Почти 49 миллионов человек в Великобритании получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса .

Число людей, получивших двойные удары, также довольно велико - 44 833 280 человек.

Национальная служба здравоохранения свяжется с людьми, имеющими право на третью бустерную инъекцию, чтобы записаться на прием.

Кто имеет право на третью бустерную инъекцию Covid?

Национальная служба здравоохранения перечислила тех, кто имеет право на третью бустерную инъекцию Covid, в которую входят:

Люди от 50 лет и старше
Люди, которые живут и работают в домах престарелых
Передовые медицинские и социальные работники
Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
Опекуны от 16 лет и старше
Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).

«Беременные люди, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию», - добавили в NHS.

Тем, кто имеет право на бустерную вакцину, доза будет предложена не менее чем через шесть месяцев после второй инъекции.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
вирусзимавакцинациязаражениесимптомыпандемияCOVID-19побочный эффект вакцинаNHSCovid Symptom StudyZoe ResearchТим Спектор
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Как вы перенесли коронавирус?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину
5:30:16 10/1/2021
Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
4:07:45 10/1/2021
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам
4:00:03 10/1/2021
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам
Во Франции жутким маньяком оказался полицейский: О своих жертвах он рассказал в предсмертной записке
3:54:49 10/1/2021
Во Франции жутким маньяком оказался полицейский: О своих жертвах он рассказал в предсмертной записке
Скончался самый сильный человек России: Владимира Синеглазова убил коронавирус
3:40:23 10/1/2021
Скончался самый сильный человек России: Владимира Синеглазова убил коронавирус
Число жирных детей в России увеличивается на 9% в год: Голикова назвала это проблемой
3:27:21 10/1/2021
Число жирных детей в России увеличивается на 9% в год: Голикова назвала это проблемой
Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов
3:15:01 10/1/2021
Гид-альпинист рассказал подробности жуткой ночи смертельного восхождения на Эльбрус и спасения туристов
Самые благоприятные даты по лунному календарю для квашения капусты и зимних заготовок в октябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние
3:00:43 10/1/2021
Самые благоприятные даты по лунному календарю для квашения капусты и зимних заготовок в октябре 2021 года: Что можно и нельзя делать в новолуние и полнолуние
«На родине ему плюнут в лицо»: Таджикского блогера депортируют из России за имитацию секса на фоне собора в Москве
2:53:26 10/1/2021
«На родине ему плюнут в лицо»: Таджикского блогера депортируют из России за имитацию секса на фоне собора в Москве
Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей
2:21:14 10/1/2021
Самая богатая россиянка родила двойню: Теперь у основательницы Wildberries семеро детей