Зима приближает новый коронавирусный кризис: важно знать симптомы вируса и ставить вакцину

Случаи коронавируса неуклонно растут.Последние данные показывают, что пандемия снова растет.
По оценкам престижного исследования Zoe Covid, проведенного британским эпидемиологом профессором Тимом Спектором, значение R для Великобритании составляет около 1,1 . Это говорит о том, что в среднем на каждого инфицированного человека болезнь распространяется на другого человека. Благодаря успешной программе вакцинации рост числа случаев Covid не отражается на количестве пациентов, госпитализированных в больницу. Однако профессор Спектор предупредил о «зимнем кризисе», если люди бросят осторожность, пишет express.co.uk.
«Хотя большинство случаев заболевания все еще происходит в молодом возрасте, мы видим, что инфекции передаются по лестнице поколений», - предупредил профессор Спектор.
«Важно, чтобы родители детей школьного возраста и ученики не передавали вирус более уязвимым бабушкам и дедушкам, не распознавая простые симптомы простуды как возможную инфекцию COVID», - добавил профессор.
В настоящее время профессор Спектор призывает правительство обновить официальный список симптомов Covid.
Zoe Research показывает, что к «наиболее распространенным» симптомам Covid у людей, прошедших полную вакцинацию, относятся:
Насморк
Головная боль
Чихание
Больное горло
Потеря обоняния (аносмия).
Между тем у непривитых людей могут появиться те же симптомы, к которым добавляется высокая температура и постоянный кашель.
Людям, испытывающим любой из этих симптомов, настоятельно рекомендуется оставаться дома и пройти тест на свободный боковой поток.
По мнению экспертов Covid Symptom Study, положительный результат с большой вероятностью будет правдой, но отрицательный результат «недостаточно надежен».
Если симптомы не исчезнут, вам советуют заказать ПЦР-тест, чтобы быть наиболее безопасным.
«Это критическое время, и небольшая осторожность может иметь решающее значение для предотвращения зимнего кризиса для больниц», - добавил профессор Спектор.
Последние данные правительства показывают, что 246 426 человек дали положительный результат на Covid за последнюю неделю.
Это на 11,3 процента больше, чем на предыдущей неделе, но, к счастью, количество госпитализаций и смертей постоянно снижается.
К сожалению, люди по-прежнему ежедневно гибнут из-за коронавируса.
За последнюю неделю пресловутый вирус унес жизни 904 человек, а 5 173 человека были госпитализированы за последние семь дней.
Почти 49 миллионов человек в Великобритании получили как минимум одну дозу вакцины от коронавируса .
Число людей, получивших двойные удары, также довольно велико - 44 833 280 человек.
Национальная служба здравоохранения свяжется с людьми, имеющими право на третью бустерную инъекцию, чтобы записаться на прием.
Кто имеет право на третью бустерную инъекцию Covid?
Национальная служба здравоохранения перечислила тех, кто имеет право на третью бустерную инъекцию Covid, в которую входят:
Люди от 50 лет и старше
Люди, которые живут и работают в домах престарелых
Передовые медицинские и социальные работники
Люди в возрасте 16 лет и старше с заболеванием, которое подвергает их высокому риску серьезного заболевания COVID-19.
Опекуны от 16 лет и старше
Люди в возрасте 16 лет и старше, живущие с кем-то, у кого больше шансов заразиться инфекциями (например, с ВИЧ-инфицированным, перенесшим трансплантацию или проходящим лечение рака, волчанки или ревматоидного артрита).
«Беременные люди, относящиеся к одной из подходящих групп, также могут получить ревакцинацию», - добавили в NHS.
Тем, кто имеет право на бустерную вакцину, доза будет предложена не менее чем через шесть месяцев после второй инъекции.