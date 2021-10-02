Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 октября 2021 в России и мире

• Всемирный день без алкоголя (World No Alcohol Day)
• Всемирный день ходьбы (World Walking Day)
• День путанья следов в осеннем парке
• День рождения электронной почты
• День уролога
• Международный день социального педагога
• День профтехобразования (День молодого рабочего)
• Всемирный день игры (Worldwide Day of Play)
• Международный день ненасилия (International Day of Non-Violence)
• Всемирный день сельскохозяйственных животных (World Farm Animals Day)
• День памяти мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта
• Всемирный день изготовления открытки (World Card Making Day)
• Католический праздник ангелов-хранителей (Feast Of The Guardian Angels)
• День памяти святого благоверного князя Феодора Смоленского
• День памяти преподобного Алексия Зосимовского
• День цифрового скрапбукинга (Digital Scrapbooking Day)
• Всемирный день стомированных пациентов (World Ostomy Day)
• День вина - Молдова
• День имени вашей машины (National Name Your Car Day) - США
• День бабушек и дедушек (La Festa dei Nonni) - Италия
• Всенародный праздник вина в Арени - Армения
• День Махатмы Ганди (Mahatma Gandhi Jayanti) - Индия
• Межамериканский день воды (Inter-American Water Day) - США
• День жареных гребешков (National Fried Scallops Day) - США
• День батика (Hari Batik Nasional) - Индонезия
• День независимости - Гвинея
• День смотрителя (National Custodian Day) - США
• Праздник Мехреган (Mehregan) - Иран
• Именины у Алексея, Гавриила, Макара, Георгия, Давида, Игоря, Константина, Трофима, Фёдора, Марии, Николая, Теофила
• Трофим и Зосима (Трофимовы вечерки)
Важные события
• 2 октября 1987 года впервые вышла в эфир телепрограмма «Взгляд»
• 2 октября 1997 года японские ученые обнаружили человеческий ген, отвечающий за функции биологических часов
• 2 октября 2002 года в Японии начались продажи первых в мире роботов-инкассаторов
Источник: https://kakoysegodnyaprazdnik.ru