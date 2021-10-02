Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
02.10
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Задержанный Саакашвили объявил голодовку в тюрьме: Он считает себя политзаключенным

1:52:0310/2/2021Фото: globallookpress.com © Evgen Kotenko/Keystone Press Agency
0

Саакашвили в тюрьме объявил голодовку

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали сразу после возвращения на родину, объявил голодовку. Кроме того, он потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой является. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после встречи с задержанным в тюрьме.

"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку. Он не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария.

Она добавила, что при задержании в Саакашвили не применяли силу.

"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в отношении него не применялась сила", - отметила Ломджария.

Кроме того, она сообщила, что задержанный настаивает на встрече с украинским консулом:

"Михаил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины".

По ее словам, бывший президент Грузии не согласен с вынесенным приговором и считает себя политическим заключенным.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.

"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведен в пенитенциарное учреждение", - сообщил Гарибашвили на брифинге.

Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. Ему грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.

Напомним, что Саакашвили 8 лет жил за границей.

Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
тюрьмазадержанныйомбудсменбывший президентМихаил СаакашвилиНино Ломджария
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Саакашвили посадят?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: [email protected]
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскЗадержанный Саакашвили объявил голодовку в тюрьме: Он считает себя политзаключенным
1:52:03 10/2/2021
Задержанный Саакашвили объявил голодовку в тюрьме: Он считает себя политзаключенным
Как и зачем Бог послал святому Зосиме огромного льва? История мученика и о чем его просят в молитвах
1:30:21 10/2/2021
Как и зачем Бог послал святому Зосиме огромного льва? История мученика и о чем его просят в молитвах
2 октября - День профтехобразования: славные открытки и сердечные слова всех выпускникам и педагогам
1:15:46 10/2/2021
2 октября - День профтехобразования: славные открытки и сердечные слова всех выпускникам и педагогам
Трофимов день: по народным традициям начались медовые девятины. Почему каждому обязательно нужно сделать из воска церковную свечу?
1:00:56 10/2/2021
Трофимов день: по народным традициям начались медовые девятины. Почему каждому обязательно нужно сделать из воска церковную свечу?
Душевные картинки с Международный день социального педагога 2 октября: для каждого учителя индивидуально и нежно
12:15:58 10/2/2021
Душевные картинки с Международный день социального педагога 2 октября: для каждого учителя индивидуально и нежно
Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
11:20:32 10/1/2021
Какой сегодня церковный праздник 2 октября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
Предупреждение об уходе за орхидеями: профессионал в области садоводства говорит, что `` не переливайте '' и не используйте водопроводную воду для орхидей
11:00:02 10/1/2021
Предупреждение об уходе за орхидеями: профессионал в области садоводства говорит, что `` не переливайте '' и не используйте водопроводную воду для орхидей
Когда высаживать луковицы весенних цветов осенью
10:00:15 10/1/2021
Когда высаживать луковицы весенних цветов осенью
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
4:07:45 10/1/2021
В Грузии задержали Саакашвили: Экс-президента поместили в пенитенциарное учреждение
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам
4:00:03 10/1/2021
Как нужно провести Ночь Хиджры и что нельзя делать 3 октября мусульманам