Задержанный Саакашвили объявил голодовку в тюрьме: Он считает себя политзаключенным

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, которого в пятницу задержали сразу после возвращения на родину, объявил голодовку. Кроме того, он потребовал встречи с консулом Украины, гражданином которой является. Об этом сообщила грузинский омбудсмен Нино Ломджария после встречи с задержанным в тюрьме.
"Когда я вошла, он находился у врача и проходил медицинское обследование. Потом нам дали возможность пообщаться в камере. Михаил Саакашвили сказал, что объявляет голодовку. Он не согласен с приговорами, вынесенными против него, и считает себя политическим заключенным", - сказала Ломджария.
Она добавила, что при задержании в Саакашвили не применяли силу.
"Как он мне сказал, в момент задержания был один и не оказывал никому сопротивления. Соответственно, в отношении него не применялась сила", - отметила Ломджария.
Кроме того, она сообщила, что задержанный настаивает на встрече с украинским консулом:
"Михаил Саакашвили заявляет, что объявляет головку и, как украинский гражданин, требует встречи с консулом Украины".
По ее словам, бывший президент Грузии не согласен с вынесенным приговором и считает себя политическим заключенным.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", экс-президента Грузии Михаила Саакашвили задержали 1 октября. Об этом заявил премьер Грузии Ираклий Гарибашвили.
"Я хочу сообщить нашему обществу, что третий президент Грузии, разыскиваемый Михаил Саакашвили, задержан. Он переведен в пенитенциарное учреждение", - сообщил Гарибашвили на брифинге.
Грузинские власти неоднократно заявляли, что Саакашвили арестуют сразу по прибытии в страну. Ему грозит тюремное заключение до семи лет. Он является фигурантом нескольких уголовных дел и был заочно арестован судом.
Напомним, что Саакашвили 8 лет жил за границей.