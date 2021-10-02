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ФСБ обнародовала список секретной информации, за разглашение которой можно стать иноагентом

2:07:1910/2/2021Фото: ФСБ
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Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса. 

ФСБ все больше засекречивается

Глава ФСБ Александр Бортников утвердил приказ со списком сведений, не содержащих гостайну, но которые запрещено передавать за границу. Лица, передающие эти данные, будут признаны иностранными агентами. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Приказываю утвердить прилагаемый перечень сведений в области военной, военно-технической деятельности Российской Федерации, которые при их получении иностранным государством, его государственными органами, международной или иностранной организацией, иностранными гражданами или лицами без гражданства могут быть использованы против безопасности Российской Федерации", - приказал Бортников, опираясь на ст. 2.1 федерального закона "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации".

Приказ был разработан в июле 2021 года.  Всего в документе 60 пунктов, они касаются информирования о любой военной деятельности, а также о работе ФСО, СВР, ФСБ и Роскосмоса.

В списке есть следующие сведения, за передачу которых гражданина могут признать иноагентом:

— об оценке и прогнозах развития военно-политической, стратегической обстановки;

— о дислокации Вооружённых сил РФ и подразделений силовых структур;

— о мобилизации, боевой и мобилизационной подготовке войск;

— о соблюдении законности и «морально-психологическом климате» в войсках;

— о применении квантовых технологий и искусственного интеллекта при создании нового оружия и спецтехники.

— о целевых программах Роскосмоса, порядке, сроках и объёмах финансирования госкорпорации;

— о проблемах, сдерживающих развитие Роскосмоса, в том числе финансово-экономических;

— о создании и внедрении космических технологий в интересах обороны страны и безопасности государства;

— о развитии космической ядерной энергетики;

— раскрывающие исходные данные для заключения международных договоров в области космической деятельности.

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