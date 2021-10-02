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Под Новосибирском ищут упавших с лодки рыбаков: На поиски утопленников отправились водолазы из Бердска

2:21:2210/2/2021Фото: ГУ МЧС по НСО
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Рыбаки отправились проверять расставленные сети в ночь на 1 октября и упали в воду. Выплыл только один.

спасатели
В Новосибирской области ищут двух упавших с лодки рыбаков

Три рыбака упали с лодки возле села Малышево в Новосибирской области. Двое из них попытались добраться до берега в темноте и пропали.

Рыбаки отправились проверять расставленные сети в ночь на 1 октября. Когда сети зацепились за что-то в воде, трое рыбаков начали вытаскивать. В это время лодка перевернулась, люди упали в воду.

"Один из них плавать не умеет, его понесло течением. Парень зацепился за корягу и стал звать на помощь. А Николай с Дмитрием старались выплыть и гребли к берегу в темноте. С тех пор их никто не видел", - цитирует местного жителя КП-Новосибирск.

В региональном управлении МЧС подтвердила факт исчезновения двух рыбаков. На их поиски направили водолазов Бердского поисково-спасательного отряда. Искали всю пятницу. В субботу, 2 октября, поиски продолжатся, стало известно "Курьер. Среда. Бердск".

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