Под Новосибирском ищут упавших с лодки рыбаков: На поиски утопленников отправились водолазы из Бердска

Три рыбака упали с лодки возле села Малышево в Новосибирской области. Двое из них попытались добраться до берега в темноте и пропали.
Рыбаки отправились проверять расставленные сети в ночь на 1 октября. Когда сети зацепились за что-то в воде, трое рыбаков начали вытаскивать. В это время лодка перевернулась, люди упали в воду.
"Один из них плавать не умеет, его понесло течением. Парень зацепился за корягу и стал звать на помощь. А Николай с Дмитрием старались выплыть и гребли к берегу в темноте. С тех пор их никто не видел", - цитирует местного жителя КП-Новосибирск.
В региональном управлении МЧС подтвердила факт исчезновения двух рыбаков. На их поиски направили водолазов Бердского поисково-спасательного отряда. Искали всю пятницу. В субботу, 2 октября, поиски продолжатся, стало известно "Курьер. Среда. Бердск".