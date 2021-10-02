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В Новосибирске снова горит мусорная свалка: Вонь и дым накрыли соседние дома

2:50:4210/2/2021Фото: Читателей Курьер. Среда. Бердск
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Горит с ночи 2 октября на той стороне свалки, куда сейчас ссыпают мусор. Пока ни людей, ни техники не видно. Местные жители сняли пожар на видео.

«Левобережный» мусорный полигон загорелся в Новосибирске 2 октября 

Живущие на ул. Малыгина в Новосибирске утром в субботу сообщили о загорании «Левобережного» мусорного полигона. Пожар на свалке, судя по всему, начался ночью, но пока никаких мер к тушению не принимают, рассказали местные жители, распространив в соцсетях видео горящего полигона ТКО.

«Загорелось все ночью, вероятно, утром в 6:30 уже было видно открытое пламя. Никаких машин, которые бы тушили свалку, на месте не видно. Горит на той стороне свалки, куда сейчас ссыпают мусор. Там очень крутой склон. Ни людей, ни техники не видно», – рассказали очевидцы.

«Левобережный» полигон горит постоянно. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", прокуратура наказала компанию "Спецавтохозяйство" за горение мусора. Однако вонь и дым с мусорной свалки продолжают отравлять местных жителей. Они даже писали президенту о том, что в июне 2021 года им пришлось несколько дней жить в дыму из-за горящего полигона ТКО.

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