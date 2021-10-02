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Список автомобилей, которым не нужно проходить техосмотр в 2021 году, утвердили в России

4:29:5910/2/2021Фото: Pixabay
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Основой списка стали требования, касающиеся диагностических карт, которые начали выдавать с 1 октября 2021 года на станциях техобслуживания.

Проведение ТО для машин младше 4 лет не потребуется

Новые правила для прохождения техосмотра начали действовать с 1 октября 2021 года. Есть большой перечень видов транспортных средств, для которых прохождение ТО не обязательно.

Легковые автомобили и грузовики с разрешенной максимальной массой до 3,5 тонны, прицепы и полуприцепы, мототранспортные средства младше четырех лет включены в данный список и освобождены от этой процедуры прохождения техосмотра. При этом машины 2017 года, выпущенные в декабре 2017 года также являются четырехлетними.

Автомобили, чьи диагностические карты истекают до 1 октября 2021 года, пока не будут проходить ТО, срок действия ДК продлили на полгода. По истечении этого периода владельцу придется пройти ТО.

Техосмотр раз в два года будут проходить автомобили в возрасте от 4 до 10 лет. Один раз в год ТО обязаны сделать для автомобилей старше 10 лет. Также проверять следует мотоциклы, прицепы, полуприцепы и грузовой транспорта с массой до 3,5 тонны. Для автомобилей такси, как и прежде, ТО будет ежегодным вне зависимости от возраста машины.

Кроме того, ежегодно на техосмотре будут проверять автобусы, грузовики массой свыше 3,5 тонны и учебные автомобили возрастом младше пяти лет. После пяти лет эксплуатации техосмотр им полагается проводить каждые полгода. Также раз в шесть месяцев будут проходить ТО автомобили такси старше пяти лет.

Законопроект предусматривает наказание за отсутствие ТО. Водителю выпишут штраф в 800 рублей, однако инспектор не может проверять наличие диагностической карты, а ОСАГО водитель получит и без нее.

Но с 1 марта проверкой наличия будут заниматься камеры видеонаблюдения, причем ежедневно таким способом можно выписывать штрафы по 2000 рублей. Проводить ТО следует в спецсервисах, либо у официальных дилеров, при этом должна вестись фотосъемка всего процесса, пишет АиФ.

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