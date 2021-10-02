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В Москве после ДТП сгорела дотла вместе с водителем Audi R8: Спорткар разорвало от удара об ограждение

3:50:4010/2/2021Фото: Mash
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На кадрах видно, что обломками автомобиля усыпана вся проезжая часть - от машины почти ничего не осталось.

Все, что осталось от спорткара

Смертельное ДТП с Audi R8 произошло в районе Хорошево-Мневников в Москве в ночь на 2 октября. От удара автомобиль разорвало, а водитель скончался на месте.

На большой скорости спорткар с петербургскими номерами врезался в разделительное ограждение на ул. Нижние Мневники и загорелся. За рулем находился молодой мужчина.

РЕН ТВ опубликовал видео с места жуткой аварии на западе Москвы: Audi разлетелся на несколько частей и загорелся.

На кадрах видно, что обломками автомобиля усыпана вся проезжая часть.

Не исключено, что водитель сгорел заживо. От машины почти ничего не осталось.

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