В Москве после ДТП сгорела дотла вместе с водителем Audi R8: Спорткар разорвало от удара об ограждение

Смертельное ДТП с Audi R8 произошло в районе Хорошево-Мневников в Москве в ночь на 2 октября. От удара автомобиль разорвало, а водитель скончался на месте.
На большой скорости спорткар с петербургскими номерами врезался в разделительное ограждение на ул. Нижние Мневники и загорелся. За рулем находился молодой мужчина.
РЕН ТВ опубликовал видео с места жуткой аварии на западе Москвы: Audi разлетелся на несколько частей и загорелся.
На кадрах видно, что обломками автомобиля усыпана вся проезжая часть.
Не исключено, что водитель сгорел заживо. От машины почти ничего не осталось.