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Украину разделят между собой соседние страны: Прогноз сделал экс-депутат Рады

4:59:4310/2/2021Фото: wikipedia.org / tov_sergeant / CC0
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Евгений Мураев уже заявлял о возможном разделе страны: он говорил, что Украина не самостоятельна экономически и не может сама себя содержать.

Евгений Мураев считает свою страну несостоятельной

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что страна стоит перед угрозой территориального раскола. Предстоящие масштабные протесты могут поставить крест на государстве, - считает Мураев.

Как пояснил политик, позиция властей по отношению к «уличной демократии» может привести к тому, что Украина перестанет существовать как страна, ее попросту разделят на части соседние государства. Политик рассказал, что угроза исходит из Польши, Румынии и Венгрии.

- Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят, — предупредил в эфире украинского телевидения Мураев.

От экс-депутата прозвучал призыв к согражданам, которые считают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». По словам Мураева данная позиция украинцев может привести к затянувшемуся на несколько десятков лет процессу переходного периода, как например, в Косово.

Ранее Мураев уже заявлял о возможном разделе страны, он говорил, что Украина не самостоятельна экономически и не может сама себя содержать.

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