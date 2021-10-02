Украину разделят между собой соседние страны: Прогноз сделал экс-депутат Рады

Бывший депутат Рады Евгений Мураев заявил, что страна стоит перед угрозой территориального раскола. Предстоящие масштабные протесты могут поставить крест на государстве, - считает Мураев.
Как пояснил политик, позиция властей по отношению к «уличной демократии» может привести к тому, что Украина перестанет существовать как страна, ее попросту разделят на части соседние государства. Политик рассказал, что угроза исходит из Польши, Румынии и Венгрии.
- Опять-таки, Россия и Белоруссия сказали свою оценку. Просто если у нас начнется глобальное противостояние – нас просто поделят, — предупредил в эфире украинского телевидения Мураев.
От экс-депутата прозвучал призыв к согражданам, которые считают, что «лучше ужасный конец, чем ужас без конца». По словам Мураева данная позиция украинцев может привести к затянувшемуся на несколько десятков лет процессу переходного периода, как например, в Косово.
Ранее Мураев уже заявлял о возможном разделе страны, он говорил, что Украина не самостоятельна экономически и не может сама себя содержать.