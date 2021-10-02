Пассажирский поезд Адлер-Томск столкнулся с КамАЗом под Пензой: Вагоны и локомотив сошли с рельсов

Поезд Адлер-Томск с 336 пассажирами столкнулся с КамАЗом в Пензенской области. Сообщается, что из-за ДТП с рельсов сошли локомотив и три вагона.
Авария произошла на железнодорожном переезде около станции Гольцовка 2 октября, рассказали в пресс-службе управления МЧС по Пензенской области.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.
В МЧС уточнили, что столкновение произошло в 04:28 в Лунинском районе.
Известно, что из-за аварии задержали движение трех пассажирских поездов.
На месте столкновения работают восстановительные бригады РЖД и оперативная группа МЧС России.