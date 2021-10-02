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Пассажирский поезд Адлер-Томск столкнулся с КамАЗом под Пензой: Вагоны и локомотив сошли с рельсов

4:44:0010/2/2021
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Авария произошла на железнодорожном переезде около станции Гольцовка 2 октября. По предварительной информации, пострадавших нет. Движение остановлено.

Из-за ДТП задерживается движение трех пассажирских поездов

Поезд Адлер-Томск с 336 пассажирами столкнулся с КамАЗом в Пензенской области. Сообщается, что из-за ДТП с рельсов сошли локомотив и три вагона.

Авария произошла на железнодорожном переезде около станции Гольцовка 2 октября, рассказали в пресс-службе управления МЧС по Пензенской области.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал.

В МЧС уточнили, что столкновение произошло в 04:28 в Лунинском районе.

Известно, что из-за аварии задержали движение трех пассажирских поездов.

На месте столкновения работают восстановительные бригады РЖД и оперативная группа МЧС России.

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