В аэропорту Астрахани самолет столкнулся с заправщиком: Прокуратура усмотрела халатность

В Астрахани самолет столкнулся с заправщиком. Это произошло в аэропорту имени Кустодиева, в настоящее время проводится доследственная проверка Южной транспортной прокуратурой.
Самолет принадлежит авиакомпании «Победа». Причиной происшествия названа халатность при проведении транспортировки наземными службами аэропорта при буксировке самолета. При этом топливный автозаправщик стоял на месте.
О происшествии рассказала пресс-секретарь авиакомпании «Победа» Елена Селиванова, она добавила, что в результате столкновения у самолета была повреждена нижняя часть симитара, которая находится на законцовке крыла.
Оценить степень повреждения смогут специалисты, которые для этого будут направлены на место происшествия.