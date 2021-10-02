В Бердске объявили о росте числа зараженных коронавирусом: 162 больных и 7 новых случаев за сутки на 2 октября

В субботу утром стали известны последние данные о ситуации с коронавирумом в Бердске. Как сообщили "Курьер. Среда. Бердск" в городском оперативном штабе, за прошедшие сутки на 2 октября выявили 7 новых заразившихся коронавирусной инфекцией среди бердчан.
Теперь общее число горожан, кому поставлен диагноз COVID-19 с начала пандемии достигло 2517.
По данным оперштаба, на 2 октября в Бердске под медицинским наблюдением находятся 598 жителей с подозрением на коронавирус.
Выздоровевшими после перенесенной инфекции считаются 2355 горожан. Таким образом, можно предположить, что в настоящее время болеют ковидом 162 человека. Рост заболевших очевиден. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", в течение всего сентября ежедневно регистрировали менее 150 заболевших. Кроме того, суточный прирост заразившихся в первом осеннем месяце был на уровне 5-6 человек.
В городском оперативном штабе рассказали, что за минувшие сутки бердские медики взяли еще 190 тестов на коронавирус. Результаты станут известны через пару дней.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", накануне известный новосибирский вирусолог Сергей Нетесов заявил о начале четвертой волны коронавируса в Новосибирской области.