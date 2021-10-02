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Умер актер Руслан Дулич из сериала «Тайны следствия»: Он был антипрививочником и погиб от коронавируса

6:20:1510/2/2021Фото: Скриншот
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Как пояснила подруга 41-летнего актера, он не верил в эффективность прививки и скептически относился к вакцинации.

Руслан Дулич умер в возрасте 41 года
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
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Очередной жертвой коронавируса стал медийный актер Руслан Дулич, который умер, заразившись опасной инфекцией. Об этом стало известно из сообщения его подруги Ирины Блат, которая опубликовала сообщение в соцсетях.

Поэтесса отметила,  что стали гибнуть молодые люди от страшной болезни, не уберегся и актер сериала «Тайны следствия».

- Сегодня ушел из жизни замечательный и преданный друг, талантливый актер и просто хороший человек — Руслан Дулич. Забирает «корона» молодых, — написала в соцсетях Ирина.

Как пояснила подруга Дулича, он не верил в эффективность прививки и скептически относился к вакцинации. Вероятно, что поставив прививку, он бы смог справиться с коронавирусом.

Преждевременно ушедший актер Руслан Дулич родился  27 апреля 1981 года в Полтаве. Он стал настоящим королем эпизодов — яркая незаурядная внешность позволила ему исполнять множество ролей - он играл бандитов и злодеев. Поклонники хорошо помнят его по сериалам «На районе», «Невский. Тень архитектора», а также самого известного петербургского сериала «Тайны следствия», пишет "СтарХит".

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смертьактеркоронавирусРуслан Дулич
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