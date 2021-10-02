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СКР Новосибирска начал проверку после избиения 8-летнего мальчика прямо в школе: У ребенка сломан позвоночник

5:53:3710/2/2021Фото: АСТ-54
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В ходе проверке будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательной школы. Мама пострадавшего ребенка отметила, что учителя не вмешались в конфликт школьников.

Буллинг в новосибирской школе довел ребенка до больницы

В Новосибирске по сообщению СМИ о причинении телесных повреждений ребенку в школе организовано проведение доследственной проверки. Об этом в субботу сообщили в управлении Следственного комитета по Новосибирской области.

О происшествии в новосибирской школе сообщал "Курьер. Среда. Бердск": в Железнодорожном районе столицы Сибири старшеклассники избили 8-летнего мальчика. Врачи диагностировали перелом позвоночника. Ребенку придется полгода ходить в корсете и перейти на домашнее обучение.

-По данному факту Железнодорожным межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Новосибирской области организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время следователем проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, - рассказали в ведомстве 2 октября.

Уточняется, что будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц общеобразовательной школы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как рассказала мама пострадавшего ученика, ее сына избивали 20 минут, пока длилась перемена, но ни один из педагогов на вмешался в происходящее.

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