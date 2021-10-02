День Женского счастья в октябре 2021: точная дата и самые главные правила каждой счастливой женщины

Женское счастье – это не сладкие грёзы прекрасного пола, а важный ресурс, позволяющий человечеству любить, творить и продолжаться. От состояния женщины зависит окружающая её атмосфера, а душа мира, по легенде, имеет женское начало.
Главный враг устойчивого счастья – депрессия. Сама по себе она возникает только в 20% случаев. Все остальные спровоцированы внешними обстоятельствами. Именно проблема депрессий у женщин легла в основу октябрьского Дня женского счастья. Отмечать его предложила американка Карин Рокинд, знакомая с этим диагнозом на собственном опыте. В 2021 году мир отметит праздник в 5-й раз, его дата – 18 октября.
Пять счастливых правил
Достичь счастья бывает не так просто, ведь у каждой женщины оно своё. Одной важно что-то добавить в жизнь – достаток, замужество, творческую реализацию. Другая мечтает от чего-то избавиться, например, от заболевания. Но есть универсальные правила на стыке психотерапии и житейской мудрости, которые способны сделать каждую немного счастливее. Рекомендуется постепенно сделать их частью жизни.
Первое и основное – полюбить себя. Это касается и внешних, и внутренних качеств. Массовая культура навязывает женщинам изображения нереалистичных красоток, выдавая их за стандарты нормального тела. На самом деле, каждая фигура хороша, главное – умело подобранный образ. При этом правильный вес определяется самочувствием, а не индексами массы.
Следующее правило вытекает из первого: женщине важно уделять себе время. Работа и большая семья могут не оставить и свободной минуты. Но любящая себя женщина способна пересмотреть планы, заменив приготовление ужина прогулкой или салоном красоты. А еду можно заказать с доставкой. Такая отдушина пару раз в неделю – уже серьёзный вклад женщины в счастье.
Правило беречь себя от негатива широкое – оно подразумевает и работу с личными границами, и отказ от токсичного окружения, и умение говорить «нет». Всё это требует сил и достигается не сразу. Начать следует с чуткого отношения к себе. Оно позволяет вовремя заметить, что нежеланная поездка или сверхурочная работа счастья явно не прибавляют.
Полезно пользоваться женской силой, она есть в каждой. Современность заставляет успевать, превозмогать и наступать на горло чувствам ради карьеры. Всё это мужские модели поведения, которые подойдут не каждой женщине. Часто наградой за «достигаторство» становится только депрессия. Более естественно для женщины использовать обаяние, эмпатию, вводить невербальное общение, не забывая при этом, что у игривых приёмов вполне деловые цели.
Пятое правило – иметь особый ресурс, который будет подзаряжать счастьем. У каждого он свой – любимые дети, религия, хобби, питомец, путешествия, чуткая подруга, особое место в парке. Хорошо, если таких источников несколько, но оставлять себя совсем без них нельзя.