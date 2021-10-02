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Что строго запрещено делать в день смерти пророка Мухаммеда 5 октября всем мусульманам

12:00:4410/2/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Последние дни Мухаммед провёл в доме любимой жены Аиши. Архангел Джибриль предупредил пророка о скорой гибели. Тот стойко принял известие, хотя и мучился сильными головными болями.

мусульмане
У мусульман день содержит традиции светлого траура

Имя главного мусульманского пророка Мухаммеда переводится как «достойный хвалы». И действительно, его заслуги перед исламским миром сложно переоценить: он положил начало новой мировой религии и основал общество, до сих пор влияющее на исторические процессы.

В своих проповедях на рубеже VI и VII веков Мухаммед одобрил учение библии и предложил последний Завет Всевышнего – Коран. В нём содержится «последняя редакция» правил благочестия, которые должны соблюдаться верующими до наступления Судного дня.

Жизненный путь последнего пророка завершился 12 рабиуль-авваля по исламскому календарю. В 2021 году дата совпадает со вторником 5 октября. У мусульман день содержит традиции светлого траура.

Благочестивая кончина

Преследование со стороны правящих племён заставило Мухаммеда и многих его сторонников оставить родную Мекку и отправиться в Ясриб, позже названный Мединой. Переселение состоялось в 622 году и стало называться Хиджрой – начальной точкой летоисчисления в исламе.

Последователи Мухаммеда быстро набирали влияние, появилось крупное мусульманское сообщество – умма. Это позволило пророку и его людям безбоязненно посетить Мекку через 8 лет после Хиджры. На этот раз их встретили мирно, большинство жителей приняли ислам.

В 632 году пророк почувствовал, что его здоровье ухудшается, однако успел совершить паломничество на родину, помолиться у Каабы и посетить могилы предков.

Последние дни Мухаммед провёл в доме любимой жены Аиши. Архангел Джибриль предупредил пророка о скорой гибели. Тот стойко принял известие, хотя и мучился сильными головными болями. Несмотря на состояние, Мухаммед до последнего продолжал посещать мечеть вместе с соратниками и проповедовать. Смерть пророк встретил на руках у Аиши. На тот момент его учение охватило весь Аравийский полуостров.

Традиции и запреты

В память о Мухаммеде мусульмане проводят день его смерти без ссор, криков и громких развлечений. Никогда не отказывают нуждающимся в милостыни и помощи.

Благодатным делом считается провести время с семьёй, изучая Коран и Сунну – предание о жизни и добродетелях Мухаммеда. Пост соблюдается мусульманами только по желанию.
Большинство мечетей предлагает мусульманам в этот день собраться для совершения обязательных намазов, дополнительных дуа, чтения и обсуждения священного писания.

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