В Новосибирске после избиения второклассника на перемене в школе №1 минобр начал проверку

Министерство образования начало проверку по факту травмирования ребенка в школе №1 Новосибирска в результате его избиения. Департамент образования мэрии также проверит учебное заведение на предмет нарушений, об этом стало известно после сообщения пресс-службы регионального правительства.
Мама второклассника ранее заявила, что ее ребенка в школе избили, при этом мальчик два месяца проведет дома — у него повреждение позвоночника, при котором ученику нельзя сидеть, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
- Таскали, пинали, заламывали руки, взяли за волосы, он от них вырывался. Убежал, но они его догнали, схватили за ноги и за руки, - рассказывает женщина, отметив, что избиение происходило около 20 минут.
Мать мальчика обратилась в полицию с заявлением, при этом никто из школы не попытался с ней связаться. В министерстве образования инцидент был прокомментирован.
- По факту сообщений в СМИ и социальных медиа о происшествии в МБОУ СОШ №1 города Новосибирска, в результате которого учащийся образовательной организации получил компрессионный перелом позвоночника, министерством образования Новосибирской области совместно с департаментом образования мэрии города Новосибирска назначена и будет проведена проверка обстоятельств и достоверности произошедшего, по результатам которой будет дана оценка действиям руководства и персонала учебного заведения, и приняты необходимые меры для исключения возникновения подобных ситуаций впредь, – сообщили в региональном ведомстве, пишет АиФ.
Между тем, в управлении СКР по Новосибирской области тоже проверяют школу на предмет бездействия педагогов, которые видели избиение 8-летнего мальчика, но не предприняли никаких мер, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".