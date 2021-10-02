Календарь подходящих дат зачатия на 2022 год по лунному календарю: лучшие и худшие дни для мальчика и девочки

Планирование беременности – ответственная задача для любящих супругов. Для их ребёнка всё начнётся в момент зачатия. Именно тогда, по легендам, человек получает душу. На её половую принадлежность влияет множество факторов от биологических до природных.
Увеличить вероятность рождения девочки или мальчика родители могут, выбрав день зачатия по лунному календарю. Фаза ночного светила и его положение в созвездии влияет на то, какой тип половых клеток будет более активен. Сочетание факторов создаёт уникальные для каждого года даты, определяющие пол и характер нового человека.
Январь
Зимний месяц позволит ребёнку развиваться волевым и сильным с материнской утробы. Эти качества позволят ему многого добиться в жизни.
Позволят зачать мальчика: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 20, 24, 25 и 29.
Благоприятны для зачатия девочки: 3, 4, 8, 9, 12, 16, 17, 21, 26, 27, 30 и 31.
Февраль
В это время получаются эмпаты, чуткие и творческие знатоки человеческих душ.
Числа с самой высокой вероятностью зачать мальчика: 2, 3, 6, 7, 10, 15, 16, 20, 21, 25 и 26.
Подходящие для будущей девочки дни: 1, 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 19, 23 и 24.
Март
Зачатый в марте, станет надёжной опорой родителей. Воспитывать ребёнка надо так, чтобы альтруизм не был ему в ущерб. Лучшие даты, когда получаются мальчики: 1, 2, 5, 6, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 24,25 и 29. Высочайшая вероятность зачать девочку ожидается: 3, 4, 7, 8, 12, 17, 18, 22, 23, 26, 27, 30 и 31.
Апрель
Такие дети – самые позитивные. Их оптимизма хватит, чтобы преодолеть любые невзгоды жизни.
Позволят зачать мальчика: 1, 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 21, 22, 25, 26, 29 и 30.
Благоприятны для зачатия девочки: 3, 4, 5, 8, 13, 14, 18,19, 23, и 28.
Май
В этом месяце удаются непоседы, с которыми поначалу не так просто. Позже ребёнок может иметь спортивные успехи.
Числа с самой высокой вероятностью зачать мальчика: 3, 4, 9, 13, 14, 18, 19, 22, 23, 27 и 31.
Подходящие для будущей девочки дни: 1, 2, 5, 6, 10, 12, 16, 17, 21, 24, 25, 28 и 29.
Июнь
Дети, зачатые в июне – рассудительные хозяйственники, хорошо понимающие их место в жизни.
Лучшие даты, когда получаются мальчики: 1, 4, 5, 9, 14, 15, 19, 20, 23, 27 и 28.
Высочайшая вероятность зачать девочку ожидается: 2, 3, 7, 8, 11, 12, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 29 и 30.
Июль
Жаркий летний месяц дарит мечтателей, которым непросто приспособиться к быту. Но их творческие успехи окупают это. Позволят зачать мальчика: 1, 2, 3, 6, 8,11, 12, 17, 20, 21, 25, 29 и 30. Благоприятны для зачатия девочки: 4, 5, 9, 12, 15, 18, 19, 22, 23, 26, 28 и 31.
Август
Беспокойные малыши, зачатые в конце лета, быстро вырастают в ярких личностей, способных к политике.
Числа с самой высокой вероятностью зачать мальчика: 2, 4, 7, 9, 13, 16, 17, 20, 21, 25, 26, 30 и 31.
Подходящие для будущей девочки дни: 1, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 18, 19, 23, 24, 27 и 29.
Сентябрь
Осенний месяц позволяет зачать исследователей, которые не дадут родителям скучать. Будучи взрослыми, они часто выбирают науку.
Лучшие даты, когда получаются мальчики: 4, 5, 8, 9, 12, 14, 17, 18, 22, 23, 26 и 28.
Высочайшая вероятность зачать девочку ожидается: 1, 2, 6, 10, 11, 15, 16, 19, 20, 24, 25, 29 и 30.
Октябрь
Спокойные дети будут хорошими работниками. Их стабильная психика позволит достигнуть карьерных высот.
Позволят зачать мальчика: 1, 2, 7, 10, 11, 14, 15, 19, 23, 25, 28 и 30.
Благоприятны для зачатия девочки: 3, 4, 5, 9, 12, 13, 16, 18, 21, 22, 26, 27 и 31.
Ноябрь
Часто зачатие в ноябре дарит родителям вундеркиндов. Главное – вовремя заметить талант и не дать ему пропасть. Числа с самой высокой вероятностью зачать мальчика: 2, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 21, 25, 26, 29 и 30. Подходящие для будущей девочки дни: 1, 4, 8, 9, 12, 13, 14, 17, 18, 22, 24, 27 и 28.
Декабрь
Месяц подходит для зачатия общительных детей, которые уживаются в любом коллективе.
Лучшие даты, когда получаются мальчики: 1, 5, 8, 12, 13, 17, 18, 22, 23, 27, 28 и 31.
Высочайшая вероятность зачать девочку ожидается: 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 16, 20, 21, 25, 26, 29 и 30.