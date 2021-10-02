В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина

Жители Китая определили российского президента Владимира Путина на верхнюю строчку их рейтинга сексуальности.
В китайской социальной сети WeChat пользователи назвали главы России секс-символом. Они отметили, что Путин является мечтой не только для некоторых россиянок, но и для женщин по всему миру. Причиной их выбора стало обаяние российского лидера и его тело, которое демонстрирует приверженность президента к занятию спортом и здоровому образу жизни.
- Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям, — раскрыли секрет успеха российского лидера представители страны.
Также китайцы по достоинству оценили русскую баню. По их мнению это место, где русские бьются вениками и радуются этому, получая удовольствие.