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В Китае назвали секс-символом всего мира российского президента Путина

8:03:1110/2/2021Фото: Kremlin.ru
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Граждане Поднебесной опираются на сведения о крепком здоровье российского лидера и его обаяние, что и привело его на вершину рейтинга.

Путин на отдыхе с Шойгу

Жители Китая определили российского президента Владимира Путина на верхнюю строчку их рейтинга сексуальности.

В китайской социальной сети WeChat пользователи назвали главы России секс-символом. Они отметили, что Путин является мечтой не только для некоторых россиянок, но и для женщин по всему миру. Причиной их выбора стало обаяние российского лидера и его тело, которое демонстрирует приверженность президента к занятию спортом и здоровому образу жизни.

- Причина, по которой российский президент в 69 лет может похвастаться крепким здоровьем, тесно связана с его любовью к спорту. Вывод напрашивается сам собой: хотите иметь здоровое тело — уделяйте внимание физическим упражнениям, — раскрыли секрет успеха российского лидера представители страны.

Также китайцы по достоинству оценили русскую баню. По их мнению это место, где русские бьются вениками и радуются этому, получая удовольствие.

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китайцыздоровый образ жизнисекс-символВладимир Путин
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