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В Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле

7:15:2910/2/2021Фото: Предоставлено Натальей
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Курильский бобтейл является местной достопримечательностью, его очень любят дети. Хозяйка кота недоумевает, зачем проявлять такую жестокость.

Кота Федю расстреливают в Бердске второй раз

- Моего кота второй раз расстреливают из пневматики в районе Бердского дома отдыха. Он чудом остался жив. Найти злодея не представляется возможным. Может, у кого-то та же ситуация. Вдруг кто-то столкнулся с подобной жестокостью, - обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» в субботу жительница Бердска Наталья.

По ее словам, рыжий кот по кличке Федя является достопримечательность территории бывшего Бердского санатория. Курильский бобтейл легко идет в руки, играет с детьми. Но накануне он снова получил несколько пуль от неизвестного стрелка.

- Одна пуля прошла через плечо - на 20 см в теле сидит. Сейчас опять обнаружили рану. На 3 октября назначили УЗИ и на повторный рентген записались, - рассказала Наталья.

Первое нападение на беззащитное животное произошло 22 сентября. Тогда ветеринары обнаружили пулю в грудной клетке кота. Рана гноилась, питомиц заметно хромал. 6-летнему коту требовалось длительное лечение.

Вероятно, хозяйка домашнего животного обратится в полицию, чтобы нашли стрелка и наказали.

Подробности — в ближайшее время.

Пули остались в теле животного

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