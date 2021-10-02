В Бердске дважды расстреляли из пневматики рыжего кота Федю: Пули остались в теле

- Моего кота второй раз расстреливают из пневматики в районе Бердского дома отдыха. Он чудом остался жив. Найти злодея не представляется возможным. Может, у кого-то та же ситуация. Вдруг кто-то столкнулся с подобной жестокостью, - обратилась в «Курьер. Среда. Бердск» в субботу жительница Бердска Наталья.
По ее словам, рыжий кот по кличке Федя является достопримечательность территории бывшего Бердского санатория. Курильский бобтейл легко идет в руки, играет с детьми. Но накануне он снова получил несколько пуль от неизвестного стрелка.
- Одна пуля прошла через плечо - на 20 см в теле сидит. Сейчас опять обнаружили рану. На 3 октября назначили УЗИ и на повторный рентген записались, - рассказала Наталья.
Первое нападение на беззащитное животное произошло 22 сентября. Тогда ветеринары обнаружили пулю в грудной клетке кота. Рана гноилась, питомиц заметно хромал. 6-летнему коту требовалось длительное лечение.
Вероятно, хозяйка домашнего животного обратится в полицию, чтобы нашли стрелка и наказали.
Подробности — в ближайшее время.