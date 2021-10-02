В Приморье местный житель сам отрезал себе кисть руки и выбросил ее с балкона

Житель Лесозаводска в Приморском крае отрезал себе кисть и выкинул с балкона третьего этажа. Ужасающее видео попали в социальные сети, на них видно, как мужчина лишает себя левой руки.
Предположительно, он был под неизвестными веществами. Очевидцы вызвали на место происшествия полицию и скорую помощь.
Полиция начала проверку после инцидента, после того, как местные жители сообщили, что на ул. Спортивной "мужчина неадекватно себя ведет". На место выехали сотрудники полиции и медики скорой медпомощи.
"Со слов очевидцев стало известно, что 46-летний гражданин проживает один, длительное время он не выходил ни с кем на связь и злоупотреблял спиртными напитками. Выйдя на балкон своей квартиры, он совершил членовредительство. В настоящее время проводится проверка", - цитирует свой источник РИА Новости.