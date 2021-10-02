Что ваш ящик для носков говорит о вашей личности и вашей жизни: у кого среди чистых имеется куча грязных носков?

Знаете, первое впечатление не может объяснить всего. Вы можете прийти домой со свидания с поистине замечательным парнем.
Кажется, у него просто все воедино: многообещающая карьера, стабильный доход, хорошая квартира, и он действительно звонит вам на следующий же день. Знаете, все, что могло заставить вас ослабнуть в коленях и упасть в обморок, пишет yourtango.com.
Но даже самые внимательные к деталям мужчины (и женщины) в мире могут прятать маленький грязный секрет в свои ящики ... то есть в ящики с носками.
Кто бы мог подумать, что ящик для носков человека может так много рассказать о них? Оказывается, ящик для носков может дать вам больше информации об их жизни, чем даже их телефон.
И, что удивительно, обычно самые привередливые люди имеют самые беспорядочные ящики для носков. Спорим, вы никогда не видели этого.
Да, у самых дотошных и структурированных людей самые грязные ящики для носков, по крайней мере, согласно исследованию 2011 года, проведенному на Chemistry.com. Но это не обязательно плохо.
Биологический антрополог и главный научный советник сайта знакомств, доктор Хелен Фишер, говорит: «Организованный ящик для носков может многое рассказать о личности и биологии человека. Из моих исследований темперамента на Chemistry.com я обнаружил, что Строитель типаж, который обычно упорядочен, традиционен, уважает правила и ориентирован на детали, у них самые грязные ящики для носков".
Она продолжает объяснять: «И тип личности Директора ( выражающий тестостерон и преимущественно мужской ) на самом деле наиболее требователен к состоянию своих ящиков носков. Очень показательно, что тип Строителя кажется таким дотошным к друзьям и соседям, но за закрытыми дверями это совсем другая история».
Ух ты! Лучше остерегайтесь этих строителей, дамы. В ящике для носков они прячут маленький беспорядочный секрет.
Эксперты даже составили список городов с самыми грязными коллекциями носков. Удивительно, но многие из них сгруппированы в определенных географических регионах (мы смотрим на вас, Арканзас и Алабаму).
Вот 10 самых грязных городов с ящиками для носков:
Чарльстон, Западная Вирджиния
Сидар-Рапидс, ИА
Форт-Смит, Арканзас
Падука, Кентукки
Литл-Рок, Арканзас
Саут-Бенд, Индиана
Оклахома-Сити, ОК
Бирмингем, Алабама
Хантсвилл, Алабама
Де-Мойн, штат Айова
Итак, дамы, если у вас многообещающее свидание с чуваком из одного из этих городов и вы снова оказались у него дома, вы можете заглянуть в его ящик с носками.
А вот и самые организованные места для ящиков с носками:
Майами, Флорида
Уэст-Палм-Бич, Флорида
Ft. Мейерс, Флорида
Тампа, Флорида
Орландо, Флорида
Сан-Диего, Калифорния
Лас-Вегас, Невада
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Лос Анджелес, Калифорния
Финикс, Аризона
Если вы обнаружите беспорядочную кучу беспорядочных носков, не беспокойтесь о беспорядке; на самом деле у вас в руках мужчина, который так сплочен, что у него даже нет времени на то, чтобы привести в порядок свои носки.