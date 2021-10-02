190 глубоких и очень важных вопросов, которые парень обязательно должен задать своей девушке

Трудно сохранять захватывающие отношения, когда вы думаете, что знаете друг о друге все. Вы проводите день за днем вместе, но как часто вы на самом деле раскрываете самые сокровенные секреты друг друга ?
Гештальт-терапевт Кристин Варго, LCSW, говорит: «Очень важно задавать более глубокие вопросы в отношениях. Уязвимость, необходимая для того, чтобы задавать важные вопросы и отвечать на них, может способствовать доверию, поощрять открытое общение и укреплять связь с прочным фундаментом», пишет yourtango.com.
Когда вы впервые начинаете разговор с кем-то, с кем начали встречаться, нет никакого способа узнать, что вы в конечном итоге узнаете друг о друге. Даже когда вы в конце концов влюбляетесь, есть много интересных вопросов, которые стоит задать девушке, чтобы стать еще ближе.
Варго продолжает: «Одна из лучших вещей в познании и изучении своего партнера - это подлинная практика любопытства. У людей такой богатый жизненный опыт, который привел их к встрече с человеком, которого они могут выбрать в качестве партнера».
Эти вопросы для пар призваны помочь вам обоим лучше понять потребности друг друга в долгосрочной перспективе. Вы сможете узнать о своем любимом воспоминании, о том, какие препятствия на пути у каждого из вас есть, или просто начать разговор, чтобы начать свидание.
Все, от детства до старшей школы и до будущего, не оставит у вас никаких сомнений в том, кем на самом деле была, есть и будет ваша девушка.
190 вопросов, которые стоит задать девушке
Глубокие вопросы, которые стоит задать своей девушке
Вы можете спросить об этом, когда остаетесь один на вечеринке или обнимаетесь на диване дома. Независимо от того, где вы задаете, эти вопросы могут раскрыть ее самые сокровенные мысли.
1. Что вас больше всего пугает в наших отношениях?
2. Что вы ищете в отношениях?
3. Как вы думаете, могли бы мы хорошо воспитывать детей, если бы у нас были дети?
4. Кого вы хотите, чтобы наши дети последовали?
5. Вы думаете, что вас неправильно поняли?
6. Чего вам больше всего стыдно?
7. Чему вы научились из последних отношений?
8. Что было самым трудным, через что вам приходилось проходить в детстве?
9. Чувствовали ли вы когда-нибудь в прошлом желание сдаться?
10. Какая невинная ошибка, которую вы совершили, имела драматические последствия?
11. Кто-нибудь когда-нибудь сломал ваше доверие без возможности восстановления ?
12. Оглядываясь назад на свою жизнь, что из того, что вы сделали, доставило вам наибольшее удовлетворение?
13. Есть ли кто-то, с кем вы не разговаривали долгое время, по которому вы скучаете?
14. Как вы измеряете успех?
15. Если наши отношения разорвутся, чего вам больше всего будет не хватать?
16. Как вы думаете, какой момент в наших отношениях был для вас самым уязвимым?
17. Какое самое смелое дело вы когда-либо делали?
18. Какая ваша самая большая страсть?
19. Вам трудно доверять людям?
20. Есть ли повод солгать?
21. Чего вы хотите вместе достичь к этому времени в следующем году?
22. В чем вы сильно потерпели неудачу?
23. Будет ли ваш молодой человек гордиться тем, чего вы достигли на данный момент?
24. Какие у вас были стремления, когда вы были моложе, чего вы больше не хотите достигать?
25. Что вы делаете, когда убиты горем?
26. Как вы думаете, что является вашей самой сильной стороной в этих отношениях?
27. Что в отношениях ваших родителей вы хотите подражать?
28. Вы когда-нибудь любили кого-то, кто не любил вас в ответ ?
29. Предназначены ли отношения длиться вечно?
30. Что, по вашему мнению, отличает наши отношения от других?
Вопросы о себе, которые стоит задать девушке
Задайте эти вопросы, чтобы узнать, что ваша девушка действительно думает о вас. Эти вопросы также могут помочь понять, почему она вас любит.
31. Если бы вы могли изменить что-то во мне и то, как я отношусь к вам, что бы вы изменили?
32. Что вас больше всего привлекает во мне?
33. Какое ваше любимое занятие со мной делать?
34. Что бы вы изменили во мне, если бы могли?
35. Как вы думаете, я чего-то иррационально боюсь?
36. Я когда-нибудь делаю тебя несчастным?
37. Когда вы в первый раз посмотрели на меня и поняли, что любите меня?
38. Было ли мое первое впечатление о вас хорошим или плохим?
39. Что я делаю для вас, за что вы действительно благодарны?
40. Что вас удивило во мне?
41. Что вам больше всего во мне нравится?
42. Какая моя физическая особенность вам больше всего нравится?
43. Где тебе больше всего нравится быть со мной?
44. Ты хочешь что-нибудь во мне изменить?
45. Как вы узнали, что хотите иметь со мной отношения?
46. Ты хочешь провести со мной остаток своей жизни?
47. Что самое приятное, что я когда-либо говорил тебе?
48. Я заставляю вас чувствовать себя хорошо?
49. Какой секрет вы хотели мне рассказать, но не сделали?
Интересные вопросы, которые стоит задать подруге
Конечно, не все вопросы должны быть серьезными. В том, чтобы вместе весело провести время, есть огромная сила, и эти глупые вопросы идеально подходят для этого.
50. Где бы вы никогда не побывали?
51. Куда бы вы хотели сбежать со мной, если бы вы могли выбрать любое место в мире?
52. Какой привычкой вы гордитесь?
53. В чем твое виноватое удовольствие?
54. Кто был бы более строгим родителем?
55. Вы когда-нибудь скучаете по одиночеству?
56. Вы восхищаетесь родительским стилем своих родителей?
57. Считаете ли вы себя вольнодумцем?
58. Какая часть культуры или направления вымерла, и вы бы хотели, чтобы они вернулись?
59. О чем вы хотели бы знать больше?
60. Если бы вы могли слышать каждый раз, когда кто-то говорил о вас что-то хорошее или что-то негативное, что бы вы выбрали?
61. Как вы думаете, что люди автоматически предполагают о вас, когда смотрят на вас?
62. Когда вы в последний раз смеялись так сильно, что плакали?
63. Какая еда делает вас самым счастливым?
64. Какая песня приходит на ум, когда думаешь обо мне?
65. Насколько вы решительны или нерешительны?
66. Если бы вы могли посвятить свою жизнь решению одной проблемы, какую проблему вы бы выбрали?
67. Кто на вас больше всего влияет?
68. Вы предпочитаете материальные подарки (украшения, кошельки) или впечатления (отпуск, концерты)?
69. Кто вас понимает лучше всего?
70. Чем вы хотите, чтобы вас запомнили?
71. Кто является вашим образцом для подражания?
72. Как вы думаете, есть ли жизнь на других планетах?
73. Если бы вы могли прожить один день как один вымышленный персонаж, кто бы это был?
74. Что бы вы сделали, если бы вы были невидимы в течение дня?
75. Хотели бы вы когда-нибудь стать знаменитым?
76. В чем одно различие между нами, которое вам очень нравится?
77. В чем наше сходство, которое вам очень нравится?
78. Если бы вы завтра выиграли миллион долларов, что бы вы сделали в первую очередь?
Грязные вопросы, которые стоит задать подруге
Эти вопросы обязательно стоит оставить, когда вы двое одни. Может быть, после ужина, когда вы оба чувствуете себя немного резвыми!
79. Что вы хотите сделать вместе, чего мы никогда раньше не делали?
80. Что вас больше всего привлекает?
81. Где ваше любимое место для поцелуев?
82. Какую самую безумную вещь вы сделали в спальне?
83. Что заставляет вас чувствовать себя самым сексуальным?
84. Задумывались ли вы когда-нибудь о том, чтобы сделать первый шаг против кого-то?
Случайные и странные вопросы, которые стоит задать девушке
Эти вопросы отлично подходят для длительных поездок на автомобиле или когда вам скучно. Они отлично подходят для начала разговора!
85. Что самое трудное, что вам приходилось когда-либо испытывать в своей жизни?
86. Довольны ли вы местом, где живете?
87. В чем состоит ваша идеальная жизнь?
88. Какое воспоминание вы хотели бы снова посетить?
89. За что вы будете сражаться до дня своей смерти?
90. Вы бы предпочли владеть домом своей мечты, но никогда не сможете путешествовать или путешествовать, но никогда не будете владеть домом своей мечты?
91. Что из того, что вы видели, изменило ваше отношение к определенному предмету?
92. Какой самый безумный сон тебе приснился ?
93. Помимо школы, как лучше всего получить образование?
94. Если бы вы были лидером страны, какие законы вы бы хотели изменить?
95. Что такого странного, что вы рекомендуете всем попробовать хотя бы раз?
96. Что такое ужасные люди, которые вы хотели бы изменить?
97. Что вам нравится делать, что традиционно считается мужским?
98. Когда в последний раз у вас было внутреннее предчувствие по поводу того, что оказалось правильным?
99. Вы бы предпочли постоянно слышать мнение других о вас или постоянно высказывать другим свое мнение о них?
100. Что бы вы сделали, если бы однажды проснулись и были последним человеком на Земле?
101. Если бы у вас на земле остался только один час, с кем бы вы хотели его провести?
102. Если бы вы могли выбрать способ смерти, что бы это было?
103. Чего ты больше всего боишься?
104. Если бы вы могли пережить одно историческое событие, что бы это было?
105. Какой последний фильм заставил вас плакать?
106. Куда мы идем, когда умираем?
107. Если бы вы однажды смогли путешествовать во времени, вы бы отправились в будущее или в прошлое?
108. Кто ваш звездный двойник?
109. Когда вы в последний раз испытывали трепет и что случилось?
110. Если бы вы могли пообедать с любой знаменитостью, живой или мертвой, кто бы это был?
111. Если бы вы могли телепортироваться в любую точку мира прямо сейчас, куда бы вы пошли?
112. Какие социальные нормы вы хотите, чтобы исчезли?
113. Если бы вы могли сделать одну фотографию своей жизни, как бы она выглядела?
114. Какие 10 пунктов вы бы заняли в вашем списке желаний?
Симпатичные вопросы, которые стоит задать девушке
Эти вопросы можно использовать, чтобы узнать больше о своей девушке. Спрашивает их, когда вы чувствуете, что она готова рассказать о себе больше.
115. Какое ваше любимое воспоминание из детства?
116. Как вы думаете, когда в жизни вы были наиболее счастливы?
117. Какое воспоминание вы надеетесь никогда не забыть?
118. О чем вы мечтали сделать карьеру в детстве?
119. Чего вы больше всего ждете в старости?
120. На что вы хотите, чтобы у вас было больше времени?
121. Кого ты делаешь счастливым?
122. Кто делает тебя счастливым?
123. Что поднимает тебя, когда ты падаешь?
124. В чем смысл жизни ?
125. Когда вы были моложе, о какой работе вы мечтали?
126. Что вас возбуждает по утрам?
127. Как вам нравится больше всего проводить время?
128. Вы верите, что все происходит по какой-то причине?
129. Любишь ли ты себя?
130. Имеет ли ваше имя особое значение для вас и окружающих вас людей?
131. Что вам нравится из того, что большинство людей находит странным?
132. Как вы думаете, какой фильм всем стоит посмотреть?
133. Что для вас красота?
134. Как ваша жизнь улучшилась с тех пор, как мы встретились?
135. Как вы определяете дружбу?
Романтические вопросы, которые стоит задать подруге
Задайте эти романтические вопросы, если хотите узнать больше о мыслях девушки о ваших отношениях. Спрашивает за ужином!
136. Как бы вы описали наши отношения одним предложением?
137. Какое у вас самое романтическое воспоминание о нас?
138. Что самое безумное, что вы когда-либо делали ради любви?
139. Вы верите в любовь с первого взгляда ?
140. Вы легко влюбляетесь?
141. Какой ваш любимый романтический фильм?
142. Какой самый лучший поцелуй у тебя когда-либо был?
143. Вас когда-нибудь сбивал с ног романтический жест?
144. Какое твое идеальное свидание?
145. Вы бы предпочли, чтобы вас любили или вы любили кого-то?
146. Что для вас настоящая любовь?
147. Что заставляет вас чувствовать себя красивой?
148. В каких сериалах самые романтичные пары?
Серьезные вопросы, которые стоит задать своей девушке
Эти серьезные вопросы можно использовать, чтобы узнать, что думает ваша девушка о будущем. Вы должны быть готовы к ответам, которые могут быть отрицательными или такими, какими вы их ожидали.
149. Что вам больше всего нравится в себе?
150. Как вы думаете, мы сможем прожить вместе долгую и счастливую жизнь?
151. Как я изменился с тех пор, как мы начали встречаться?
152. Хорошо ли мы общаемся вместе?
153. Какие воспоминания вы хотели бы заблокировать?
154. Чем бы вы отличались от своих родителей, когда у вас были бы собственные дети?
155. Как вы думаете, что-то из вашего детства травмировало вас?
156. Считается ли флирт обманом?
157. Вы бы воспользовались телефоном парня, если бы могли?
158. Что бы вы сделали, если бы вашим родителям не нравился ваш партнер?
159. Что вы действительно хотели бы знать, когда были моложе?
160. Какая самая большая ложь, которую сказал вам бывший?
161. Какая самая большая ложь, которую вы сказали бывшему?
162. Чего вам не хватает в наших отношениях?
163. Вы хотите, чтобы наши дети были религиозными?
164. Вы видите себя выходящим замуж?
165. Что в своей жизни вы бы никогда не изменили ни для кого другого, включая меня?
166. Как вы думаете, что насчет нас хорошо работает вместе? Как нам уравновесить друг друга?
Вопросы, которые стоит задать девушке в тексте
Эти вопросы можно отправить в любое время по тексту. Используйте их как способ глубоко поговорить, находясь на расстоянии миль.
167. Что для тебя важнее: любовь или деньги?
168. Какую привычку вы все еще не можете избавиться?
169. Развлекаемся ли мы вместе?
170. Кем вы больше всего восхищаетесь?
171. На кого в вашей жизни вы хотите быть похожим, когда вы станете старше?
172. Какое самое раннее воспоминание у вас осталось?
173. Что для вас значит счастье?
174. Какие 5 стран вы хотите посетить в первую очередь?
175. За что вы больше всего благодарны?
176. Как вы определяете женственность?
177. Как вы определяете мужественность?
178. Какой самый худший этап в твоей жизни?
179. Когда вы в последний раз плакали?
180. Кем вы видите себя через 10 лет?
181. О чем вы думаете чаще всего?
182. Какая ваша любимая книга?
183. Что ваши родители были бы очень удивлены, узнав о вас?
184. Чего многие люди не знают о вас?
185. За что вы больше всего благодарны?
186. Когда вы наиболее уверены в себе?
187. Есть ли что-то, что вы перестали делать, хотя вам это нравилось?
188. Что из того, что вы никогда не делали, чего всегда хотели сделать?
189. Работа, о которой вы мечтаете?
190. Какой твой любимый парфюм?