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Избыточную массу тела ученые напрямую связывают со смертностью от коронавируса

2:09:1410/2/2021Фото: pixabay.com
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Избыточная масса тела может привести к увеличению объема и продолжительности заражения, это также может привести к более высокому уровню воздействия COVID-19.

человек, весы
Связь между ожирением и смертностью становится все более очевидной с момента самой ранней пандемии 21 века
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Связь между ожирением и смертностью становится все более очевидной с момента самой ранней пандемии 21 века, и ведущие исследователи из Техасского университета в Сан-Антонио и Университета Висконсин-Милуоки выяснили, может ли избыточная масса тела быть связана с высокими показателями заболеваемости. Смертность от COVID-19 во всем мире.

Ведущий исследователь Хамид Белади, председатель совета директоров UTSA по бизнесу Джейни С. Бриско и его коллеги недавно опубликовали новое исследование в разделе « Общественное здравоохранение на практике», в котором анализируются вероятные ассоциации смертности от COVID-19 и избыточного веса у почти 5,5 миллиардов взрослых из 154 стран мира, пишет medicalxpress.com.

Чтобы выявить потенциальные закономерности в данных, исследователи использовали передовые методы статистического анализа.

«Основным результатом анализа является статистически значимая положительная связь между смертностью от COVID-19 и долей лиц с избыточным весом среди взрослого населения в 154 странах», - сказал Белади. «Эта ассоциация сохраняется в странах, принадлежащих к различным группам доходов, и не зависит от среднего возраста населения, доли пожилых людей и / или доли женщин».

Белади добавил, что, когда доля людей с избыточным весом среди взрослого населения страны на один процентный пункт выше, чем доля людей с избыточным весом среди взрослого населения второй страны, на основе этого исследования, разумно предсказать, что смертность от COVID-19 будет ниже. В первой стране на 3,5 процентных пункта выше, чем во второй.

«Средний человек с меньшей вероятностью умрет от COVID-19 в стране с относительно низкой долей избыточного веса среди взрослого населения, при прочих равных условиях, чем он или она были бы в стране с относительно высокой долей избыточный вес взрослого населения ", - сказал Белади.

Авторы исследования говорят, что клинически избыточная масса тела связана с несколькими сопутствующими заболеваниями, которые могут привести к более тяжелому течению и последующей смерти от COVID-19. Например, метаболические нарушения могут предрасполагать людей к ухудшению исхода COVID-19. Поскольку избыточная масса тела может привести к увеличению объема и продолжительности заражения, это также может привести к более высокому уровню воздействия COVID-19.

Они добавили, что в среднем пандемия COVID-19 была более фатальной для взрослого населения, проживающего в тех частях мира, для которых характерна избыточная масса тела.

Исследователи полагают, что их результаты могут быть использованы для соблюдения нормативных требований государственной политики в отношении пищевой промышленности в той мере, в какой она получает прибыль от продажи обработанных пищевых продуктов, продуктов с высоким содержанием соли, сахара и насыщенных жиров.

По словам Белади, поскольку число погибших от нынешней пандемии превысило 4,5 миллиона человек, основные выводы группы требуют немедленных и эффективных мер, которые давно назрели.

«Некоторые компании пищевой промышленности позволили себе использовать пандемию в качестве платформы для маркетинга способами, которые почти способствуют ограничению массы тела», - пояснил он. «Наблюдаемая нами связь между смертностью от COVID-19 и долей лиц с избыточным весом среди почти 5,5 миллиарда взрослых, проживающих в 154 странах, в которых проживает почти 7,5 миллиарда человек по всему миру, служит предостережением от того, чтобы ставить на карту больше жизней».

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