Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота

Бывший президент Грузии был задержан при попытке въезда в страну. О том, что могло спровоцировать его задержание, рассказал глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. По словам главы партии целью приезда Саакашвили на родину могли стать переворот и беспорядки.
- Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление, - сказал политик.
Как пояснил Ираклий Кобахидзе, 18 лет подряд Михаил Саакашвили не может отставить в покое Грузию. Сначала он девять лет правило страной и совершил ряд преступлений, потом девять лет провел в оппозиции.
Как пообещал глава правящей партии, все процедуры с задержанным будут проводиться в соответствии с законодательством и правовыми нормами. Также он отметил, что грузинские власти поделятся с украинскими всеми подробностями задержания Саакашвили.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о задержании экс-президента страны стало известно после сообщения премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Теперь Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Ранее он объявил, что едет на родину специально перед выборами в местные органы власти, которые проходят сегодня, 2 октября.
Накануне стало известно, что Саакашвили объявил голодовку, требуя признать его политзаключенным и потребовал пригласить к нему консула Украины, гражданином которой он является.