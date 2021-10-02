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Грузинские власти: Саакашвили прибыл в страну для совершения государственного переворота

9:28:4010/2/2021Фото: Georgian Interior Ministry Press Service via AP
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Все процедуры, связанные с задержанием бывшего президента будут проводиться в соответствии с законами страны.

Михаила Саакашвили задержали при въезде в Грузию

Бывший президент Грузии был задержан при попытке въезда в страну. О том, что могло спровоцировать его задержание, рассказал глава правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе. По словам главы партии целью приезда Саакашвили на родину могли стать переворот и беспорядки.

- Он прибыл в Грузию для того, чтобы совершить государственный переворот и спровоцировать беспорядки в стране. Соответственно, правоохранительные органы приняли все меры для того, чтобы пресечь его новое преступление, - сказал политик.

Как пояснил Ираклий Кобахидзе, 18 лет подряд Михаил Саакашвили не может отставить в покое Грузию. Сначала он девять лет правило страной и совершил ряд преступлений, потом девять лет провел в оппозиции.

Как пообещал глава правящей партии, все процедуры с задержанным будут проводиться в соответствии с законодательством и правовыми нормами. Также он отметил, что грузинские власти поделятся с украинскими всеми подробностями задержания Саакашвили.

Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", о задержании экс-президента страны стало известно после сообщения премьера Грузии Ираклия Гарибашвили. Теперь Саакашвили находится в тюрьме города Рустави. Ранее он объявил, что едет на родину специально перед выборами в местные органы власти, которые проходят сегодня, 2 октября.

Накануне стало известно, что Саакашвили объявил голодовку, требуя признать его политзаключенным и потребовал пригласить к нему консула Украины, гражданином которой он является.

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