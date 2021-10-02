В России выявили новый рекорд зараженных коронавирусом за сутки на 2 октября: Это максимальный показатель с 16 июля

В России обновились данные по заражению коронавирусом. За сутки выявлено 25 219 новых случаев заражения. Этот показатель стал самым высоким с 16 июля.
Всего в стране уже 7 560 767 человек заразились ковидной инфекцией, при этом 6 710 574 смогли полностью излечиться. За последние 24 часа число выздоровлений - 17 852.
Известно о высоком показателе смертности, который фиксируется в последние два дня — за сутки на субботу погибли 886 человек с подтвержденным диагнозом, в пятницу их число было на одного человека больше — 887 — это рекордный показатель за всю историю наблюдений за опасной инфекцией.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", за последние 24 часа в Новосибирской области от ковида скончались 13 пациентов. За последние сутки в регионе зарегистрировали 167 новых слечаев заражения.
Число зараженных растет во всех без исключения российских регионах, сообщили 2 октября в федеральном оперативном штабе.
На лечении сейчас находятся 118,5 тысяч жителей страны.